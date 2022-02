¿Se juega o no? Memoria por la Verdad y la Justicia exigió cambiar la próxima fecha de la Selección

El próximo 24 de marzo, en el estadio Monumental, la Selección Argentina se medirá ante Venezuela en busca de seguir estirando el invicto: la Albiceleste lleva 29 partidos sin perder y derrotó por primera vez en la historia a las otras nueve selecciones del fútbol sudamericano. Sin embargo, en las últimas horas la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y adherentes emitieron un comunicado dirigido a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a las de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en repudio por la fecha elegida para el encuentro, ya que ese mismo jueves se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En el comunicado, estos organismos señalaron que “la fecha fue declarada Feriado Nacional con el objetivo de mantener viva la memoria y el repudio a la dictadura genocida que asolara a nuestro país a partir del 24 de Marzo de 1976". "Esta dictadura asesina cometió secuestros, desapariciones, violaciones, torturas, asesinatos, robos de bebés y todos y cada uno de los delitos que figuran en el Código Penal Argentino y algunos que ni siquiera están en él. Esta es razón por la que el 24/3, durante cada año, el pueblo argentino se moviliza y expresa la exigencia por MEMORIA , VERDAD Y JUSTICIA, bajo las consignas de NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS”, detallaron.

Al mismo tiempo recordaron “la vergonzosa utilización de la pasión de nuestro pueblo por el fútbol, para convertir al Campeonato Mundial de 1978 en una usina de propaganda en contra de quienes denunciábamos las violaciones a los DD.HH. que en ese mismo momento se estaban cometiendo". "Recordamos que el campeonato que se desarrolló en junio de ese año, se utilizó también, para hostigar a los familiares que hacían colas para denunciar las desapariciones que estaban ocurriendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA”, expresaron y le exigieron a la AFA que reprograme la fecha del encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas.

La nota tiene una copia para el Ministro de Turismo y Deporte, a cargo de Matías Lammens, y para el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. El motivo del pedido se ajusta al hecho de que genera “contrariedad” que la fecha sea “el jueves 24 de marzo”: “No creemos necesario abundar demasiado en las razones por las que consideramos muy equivocada tal decisión. El aniversario del Golpe Militar que inició la dictadura más atroz que hayamos sufrido en nuestra historia no solamente es una de las fechas más sentidas del calendario nacional sino también la de mayor movilización popular, tanto a la Plaza de Mayo como a las plazas de todo el país”, indicó la misiva.

La solicitud es avalada por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); la agrupación HIJAS de La Plata; la agrupación HIJOS de Zona Oeste; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y el Colectivo Memoria Militante (CMM), entre otros. La nota resalta que se trata de “un homenaje a las y los 30 mil compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y a su lucha”. “Venimos a solicitar una entrevista personal con el Presidente de la AFA, Sr. Claudio Tapia, para que interceda personalmente ante la FIFA en la exigencia del cambio de fecha del partido de Argentina vs. Venezuela”, concluye.