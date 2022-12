"¡Se les terminó el curro!": Dalma, Gianinna y la furia de los hinchas por el desaire a la Scaloneta

No olvidan, ni perdonan. Después de las críticas que Gianinna Maradona realizó contra la Scaloneta por no haber homenajeado a Diego Maradona durante el mundial, la decisión de la hija del "Diez" de no celebrar el tercer campeonato mundial de la Argentina desató una ola de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. El tibio posteo con el que Dalma "cumplió" y las filosas críticas por los negocios publicitarios a los que sí se subió.

El malestar con las hijas mayores del "Diez" comenzó durante el último adiós a Maradona, después de que decidieran acortar el velorio que tuvo lugar en Casa Rosada y dejaron a cientos de miles de personas sin la posibilidad de poder rendirle homenaje a Diego. Luego, la batalla por los derechos del uso de la marca Maradona las volvió a enfrentar con los fanáticos de su padre.

La frialdad con la que Dalma, quien se autodescribe como una auténtica futbolera, celebró el campeonato mundial hizo ruido. Primero, compartió una foto cenital de los festejos en la calle; y luego una de Diego con la copa del 86: "¡Qué fuerte todo! ¡Te extraño más que nunca! Deberías haber estado ahí. ¡Gracias por todo!". Tras el homenaje a su padre, que en su caso fue gratuito y no recibirá carta documento de nadie, la actriz siguió con sus posteos.

Después de las críticas a la Selección, Gianinna se llamó a silencio y no actualizó ninguno de sus perfiles. La decisión de no sumarse a la arenga popular y al fervor que se desató desde Qatar, le valió fuertes críticas por parte del pueblo maradoniano.

"¿Nadie va a hablar de que Dalma y Gianinna ni siquiera felicitaron a la Selección? Parece que sólo si les tocan la herencia aparecen", disparó uno. "Deben estar en un estado depresivo sabiendo que se les acabó el curro de ser chupasangres del padre. Ahora van a tener que laburar porque no les va a dar una nota nadie", sumó otro. "Diago Junior y Jana sí lo hicieron. Dalma y Gianinna son lo peor que dejó el Diego, sin dudas".

El silencio de Gianinna tras la final quedó aún más expuesto después de que todos los medios del mundo se hicieran eco de los homenajes que los herederos de Maradona publicaron en sus redes. Diego Jr. compartió posteos con el himno Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar y sumó imágenes del Nápoli con los colores nacionales. "¡Vamos, Argentina de mi vida!", publicó el primogénito del "Diez", que nació en Italia, antes del partido. Luego, sumó una foto de Diego y escribió: "Con tu ayuda desde arriba, pa".

El hijo de Cristiana Sinagra también publicó una foto de Maradona abrazado a Messi y le sumó de fondo el himno nacional argentino. Tras alzar la copa, publicó un video en el que se lo podía ver llorando al grito de: "Somos campeones". Y cerró la arenga con una foto de la Scaloneta con la copa y otra ilustración con Lionel mirándolo a Diego en el cielo.

Jana, por su parte, subió una historia antes del partido con una foto de su padre y escribió: "Hoy más que nunca, Argentina. Te amo para siempre, pa". El menor del clan, Dieguito Fernando, también actualizó sus redes y, con la ayuda de Verónica Ojeda, compartió una foto de Messi con Diego, al tiempo que agradeció: "Gracias, somos campeones del mundo".

El desembarco de la Scaloneta en Qatar sumó un nuevo capítulo. En mayo de este año, con motivo del evento en el que se lanzó el avión "Tango D10S", tuneado en homenaje a Diego, las "nenas" hablaron de la Selección argentina; hasta ese entonces invicta. "¿Les gusta la Scaloneta? ¿Cómo la ven para Qatar?", indagó uno de los periodistas que cubrió el evento publicitario. "Muy bien, muy bien", se limitó a responder Gianinna.

Dalma, en cambio, fue un poco más expeditiva. "En lo personal nunca doy pronósticos porque me parece que eso es chucear, pero obviamente te digo que queremos que le vaya espectacular y sabemos también del deseo de mi papá de que les vaya bárbaro; entonces...", sostuvo la hija mayor de Claudia Villafañe.

Desde entonces, el silencio de radio de dos de las hijas del "Diez" llamó poderosamente la atención de la hinchada. Fue la propia Gianinna quien, conmovida por el homenaje que la selección brasilera le realizó a Pelé durante uno de los partidos por su delicado estado de salud, la picó en redes sociales y le pegó a la Scaloneta por elevación por no homenajear a su padre.

"¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!", disparó con ironía la hermana de Dalma desde su cuenta de Instagram. El posteo, claro, no hizo otra cosa que generar la indignación de los hinchas del "Diez", quienes no tardaron en responderle desde las redes sociales con fuertes mensajes en los que la cuestionan por lucrar económicamente con los homenajes que se intentaron llevar adelante y que fueron impedidos por "las nenas".

Dalma ya había sido interpelada por su participación en una publicidad de una app de delivery para el mundial. "Mi pedido es que mi papá esté orgulloso", se la escucha decir en el comercial. Luego, la actriz también fue criticada por promocionar desde sus redes sociales un canje con una mega cadena de electrodomésticos sólo horas antes de la final.

Hay que decirlo: la hija mayor del "Diez" tiene el derecho a participar de las campañas publicitarias que quiera. Sin embargo, en las redes no le perdonaron la falta de acompañamiento público a la Scaloneta, mientras que en su feed se acumulaban los posteos pagos. Todo en línea, claro, con el duro control que ejercen por el uso de la marca Maradona y que tensó incluso la ya poco cálida relación con el resto de los herederos de Diego.

"Con toda la plata que tienen y van a garronear por canje", disparó un usuario, en alusión al video en el que se la puede ver a Dalma junto a su madre "perdida en un local de electrodomésticos" sin poder decidir qué llevarse gratis. "A ver chicas si hacen un video visitando la tumba del Diego. Digo, por lo menos para agradecerle lo que son ustedes dos, porque si no fuera por él...", sumó otro.