¿Se muda al City, a Miami o a Barcelona? Messi se va del PSG: "El sábado será su último partido"

Casi dos años después de su llagada al PSG, la realidad de Lionel Messi es otra. Su fichaje al club parisino había generado una revolución en todo sentido; la ansiedad de los fans del conjunto francés fue tal que en pocos minutos se agotaron todas las camisetas, de todos los modelos y precios, que había preparado el club con el número “30”. Hoy, no sólo lo insultan, sino que además lo señalan como el "mayor desilusión" que tuvo la institución.

Incluso, el campeón del mundo viene de recibir una suspensión de dos semanas con prohibición para entrenarse y sin cobrar su sueldo debido a que se había ausentado a uno de los entrenamientos del equipo por viajar a Arabia Saudita. Esto terminó por dinamitar su relación con el PSG y desde ese momento, ya su entorno afirmaba, no de manera oficial, que no iba a continuar la liga de Francia a partir del 30 de junio, cuando venza su contrato con el club.

De acuerdo con el entorno del capitán argentino, aquella sanción había sido la gota que rebalsó el vaso de la discordia que se fue llenando con distintos tópicos desde que Messi llegó al club. El dueño de PSG, el jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi , habría decidido no renovarle su contrato porque a esta suspensión, se suman su alto salario, la eliminación prematura del máximo objetivo del club, la Champions League y las flojas performance del equipo plagado de estrellas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De hecho, la medida de no contar con sus servicios para la próxima temporada fue tomada después de que el PSG cayera por 3 a 1 con el Lorient, que hizo estallar a hinchas y directivos, provocando que los dos días libres que el técnico Christophe Galtier (domingo y lunes, Día del Trabajo) le iba a otorgar al plantel se redujeran a uno, ya que aquel lunes todos debían volver a los entrenamientos. Y así lo hicieron todos, menos Lionel.

Lo cierto es que el tiempo pasó, pero el rosarino y el club francés no pudieron limar las asperezas hasta el punto de que el propio Christophe Galtier, DT del PSG, confirmó que el astro argentino se irá y que este sábado disputará su último partido en el Parque de los Príncipes.“Tuve el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Será el último partido de Leo en el Parque de los Príncipes ante el Clermont”, expresó Galtier en conferencia de prensa.}

Y agregó: "Espero que reciba la más calurosa de las bienvenidas. Este año ha sido una pieza importante del equipo, ha estado siempre disponible. No creo que ninguno de los comentarios o críticas estén justificados". El encuentro frente al Clermont, correspondiente a la última fecha del certamen de Francia, se llevará a cabo este sábado a partir de las 16 (hora argentina).

Messi arribó al PSG en agosto de 2021 y su contrato vence el 30 de junio, por lo que su futuro aún es una incógnita: hasta el momento, el rosarino se debate entre las opciones del Al- Hilal de Arabia Saudita, Barcelona de España e Inter Miami de Estados Unidos, mientras que en Inglaterra afirman que también recibirá ofertas para sumarse a la Premier League.

Ya no hay dudas al respecto. Detrás de escena, el padre de Leo, Jorge, le comunicó la decisión al PSG de no continuar en el equipo hace ya más de un mes debido al proyecto. Fue el punto de ruptura final. El club presidido por Joan Laporta atraviesa serias dificultades económicas como para poder engordar su masa salarial y cumplir con el "fair play" financiero que exige la Liga española, además de no haberse resuelto aun el denominado "caso Negreira", que no es ni más ni menos que un aparente favoritismo que habría tenido el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) español para con Barcelona en algunos partidos.

Si eso se comprueba podrían caberle duras sanciones. Pese a esto, Barcelona se consagró campeón de La Liga, aunque todos estos entuertos judiciales y económicos hacen que su futuro institucional y deportivo no aparezca muy venturoso de cara a la temporada que se iniciará en el segundo semestre de este año. Y esto se sigue manifestando justamente de manera casi cotidiana, puesto que el área futbolística de la entidad "blaugrana" sufrió otro duro golpe al informar su director deportivo desde hace dos años, Mateu Alemany, dejará esa función el próximo 30 de junio.

El ejecutivo de 60 años ve con nitidez las dificultades que muchos avizoran para los tiempos por venir en Barcelona, en los que por estas razones justamente no tendría lugar Messi aunque sea lo que más quiere en este momento. Por eso hoy por hoy su futuro en el fútbol de clubes es más incierto que nunca, ya que el quiere seguir jugando en Europa un tiempo más y por el momento la única oferta concreta está en la Major Soccer League estadounidense, desde donde el propietario de Inter Miami, el célebre ex futbolista inglés David Beckham viajó hasta París para saludar a "Lío" y anticipar a los medios que su franquicia está "trabajando intensamente" para contar con sus servicios.

​​​​​​​

Por eso, aunque nadie lo dice, la otra chance para Messi en suelo europeo, donde sería recibido seguramente con más amabilidad, sería el Manchester City de su padre futbolístico, Josep Guardiola, y uno de sus socios en el Mundial qatarí, Julián Álvarez. El City Group, dueño de los "Citizens", es precisamente propiedad de capitales de Arabia Saudita, donde Messi estuvo este fin de semana largo.