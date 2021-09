Se picó, de nuevo: el titular de Anvisa acusó a la delegación argentina de mentir y falsear datos

Toda la polémica en torno a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 sigue vigente. Poco a poco, las autoridades sanitarias del país vecino empezaron a romper el silencio y explicar el motivo por el cual ANVISA, el organismo regulador de ese país, actuó de la forma en la que lo hizo. Uno de ellos fue el titular del organismo, Alex Campos, quien directamente sentenció: "Si hubieran cumplido con la cuarentena nada de esto hubiese ocurrido”.

Pero el funcionario fue más allá. "Se le dijo a los cuatro jugadores de Argentina la tarde anterior que no podían salir del hotel porque no estaban cumpliendo con las normas sanitarias. Una hora antes del partido les dijimos que no podían jugar”, remarcó.

Los cuatro jugadores en cuestión son Martínez, Buendía, Lo Celso y Romero que provenían de Reino Unido, país con el cual Brasil tienen sus fronteras en revisión por la variante Delta del coronavirus (Covid-19) y toda persona que provenga de ese país tiene que hacer una cuarentena de 14 días.

"Conmebol, AFA y CBF sabían que no podía disputarse el partido. Lo que hicieron los jugadores en una falta fragante. En mi opinión, hubo mala fe deliberada, y luego una reiteración de falta de respeto no sólo a la agencia, sino a las autoridades de salud del país, a la Secretaría de Salud de San Pablo, que actuó en conjunto con Anvisa”, afirmo en declaraciones al canal de noticias LN+.

"Ellos decidieron deliberadamente no cumplir con la cuarentena. El chico mintió (refiriéndose a los futbolistas). Luego va a cuarentena y no la hace. Entra en el juego, desafiando, irrespetando y escalando jugadores. Es un abuso lo que pasó. Terminó con el final del juego, que no era lo que Anvisa quería, Anvisa sólo quería separar a los cuatro jugadores”, remarcó.

“Ellos dijeron que venían de Caracas y podía ser que hubieran hecho la cuarentena allí, no teníamos cómo confirmarlo en ese instante. Enviamos la información al gobierno de Brasil para confirmar si esto era así”, precisó. Y luego contó que recién el sábado por la mañana se recibió la confirmación oficial sobre que los cuatro jugadores (Martínez, Buendía, Lo Celso y Romero) no sólo habían estado en el Reino Unido, sino que en esos días previos a entrar a Brasil habían disputado allí partidos”, enfatizó el mencionado funcionario.

Campos además manifestó que la intención de Anvisa no era suspender el partido, sino retirar a los cuatro jugadores y deportarlos. “Se quería separar a los cuatro jugadores y llevarlos para el aeropuerto para mandarlos de vuelta a su país”, aseguró Campos, quien detalló que los agentes del organismo intentaron proceder con el objetivo, pero que “la delegación argentina no permitió que Anvisa retire a los jugadores”, dijo.

Una de las cuestiones troncales en la defensa del organismo fue que negó la injerencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en todo el asunto. “Anvisa actuó de manera independiente como agencia de Estado”, afirmó.

Sin embargo, la jefatura de Gabinete de Bolsonaro emitió un comunicado en el que reconoció que la AFA les había enviado antes del partido todos los documentos con la información de los cuestionados jugadores, planteando su paso por Inglaterra, su llegada a Brasil; así como también la documentación de la vacunación de cada uno de ellos y las pruebas de PCR con resultado negativo con las que ingresaron al país vecino. ¿Qué sucedió? Nunca les respondieron porque fue un "fin de semana largo" en Brasil.