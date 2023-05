¡Seis toneladas de llaves y "mucho huevo"! La estatua de Gallardo: "Me la jugué"

El ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate no dejó más que buenos recuerdos para los millones de simpatizantes del equipo de Núñez. Es por eso que, además de los homenajes cotidianos que muchos de ellos le hacen a "El Muñeco", desde la institución deportiva presentaron el último fin de semana, en el Museo de River, una estatua de bronce de ocho metros de altura y más de seis toneladas, llena de elogios para el director técnico más ganador de la historia del club.

La artista encargada de la construcción de esta titánica obra fue Mercedes Savall, la misma que realizó una escultura de Ángel Labruna, otra gloria riverplatense, DT e integrante de "La Máquina", aquella delantera que llenó de gloria a River durante la década de 1940. "Sentí mucha pasión y responsabilidad al asumir este proyecto", aseguró ante La Nación.

"Si bien había hecho la de Labruna, que es de 6,70 metros, la de Marcelo es de la misma envergadura. Apenas lanzamos la convocatoria tuvimos una gran aceptación y enseguida conseguimos el bronce necesario para comenzar", explicó la artista. La referencia es a la adquisición colectiva de la materia prima para realizar la obra, que fue donada en un cien por cien por hinchas anónimos que llevaron llaves y bronce fuera de uso para que sea fundido en la estatua de su ídolo.

La escultora reconoció que empezó "a ser futbolera" luego de crear el primero de los monumentos y que ahora es "fana de River". También valoró la gestión de Carlos Trillo, dirigente riverplatense que estuvo detrás de la realización de estos homenajes. Aunque no todo fue tan fácil para esta segunda pieza artística.

"Él me había convocado hace 10 años para la estatua de Angelito, que está a metros de la de Gallardo", detalló la mujer que reconoció que se sintió "feliz en todo el proceso". "Al principio Carlos me propuso hacerle la estatua y dije que no. Unos días más tarde, tomando dimensión de todo lo que se logró, le dije que sí. Fue impresionante el proceso, se mezcló la emoción con la parte artística y se generó un combo muy fuerte", señaló Savall.

La nueva hincha del club, también reconoció que siguió el ciclo del DT "con mucha adrenalina", en referencia a la cantidad de momentos épicos que tuvo el entrenador más ganador de la historia del club, como aquella final épica de Copa Libertadores en la que venció a Boca Juniors en Madrid.

La artista también repasó todo el proceso creativo y de elaboración que tuvo durante los cuatro años en los que confeccionó su obra, con la colaboración de otros artistas como Claudio Azzato, Ximena Porteus y Adrián Palermo.

"Primero se pasó el original en yeso, del cual tomamos la moldería para hacer el pasado a bronce que donaron los hinchas. Después estuvo el proceso de fundición y el armado de la Copa Libertadores. Hasta diciembre de 2019, teníamos la mitad de la obra armada. La última parte la entregamos post pandemia", reveló Savall.

"Fue un proceso larguísimo, duró prácticamente cuatro años la construcción de una estatua que mide ocho metros. Justamente el número ‘ocho′ son los años que duró el ciclo de Marcelo en River, todo terminó coincidiendo, es la estatua más futbolera de la historia", aseguró.

La inauguración de la estatua se dio en el marco de los festejos por el 112 aniversario de la institución deportiva. Allí estuvo presente el mismísimo Gallardo, de quien la artista sólo guardó buenos recuerdos y palabras elogiosas hacia su persona, aún con las pocas veces que lo vio. "Se puso contento con la noticia, con la movida que realizaron los hinchas con la donación del bronce. Por suerte, no estuvo pidiendo explicaciones sobre la estatua, me dejó trabajar tranquila", afirmó Savall.

También la artista tuvo que referirse a un obvio detalle que tiene su obra: la prominencia en la zona genital del ex futbolista, algo que fue interpretado de manera sexual y está muy lejos de eso. "Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué", afrontó.

En declaraciones a Radio con Vos, también explicó que ese detalle, que tuvo el fin de señalar que hubo "mucho huevo" en su gestión al frente de la primera del club, estuvo inspirado en "El Toro de Wall Street", una obra que se encuentra en Nueva York y que presenta a este animal con dos genitales bien grandes, que los visitantes suelen tomar como amuleto de la suerte en fotos. "Tiene que ver con la virilidad, con la potencia, y no con lo sexual", confesó. "Todavía estoy emocionada con el trabajo que se hizo, hacer una figura de 8 metros es un montón, algo que no podemos creer", expresó Savall, la artista que dedicó cuatro años de trabajo para realizar este homenaje.