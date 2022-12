"Será en Junio": la verdad detrás del supuesto regreso de Lionel Messi a Newell´s

Cualquiera podría decir que Lionel Andrés Messi ya hizo todo lo que se podía hacer en el fútbol. Superó todos los récords posibles dejando atrás a figuras de la talla de Diego Armando Maradona, Johan Cruyff​ o Pelé.

Sin embargo, el capitán más querido de la historia no se conforma con menos. La gente, su familia y la patria fueron algunos de los motivos por los cuales el actual delantero del PSG se esforzó y dedicó todas las horas de sus entrenamientos a intentar profesionalizarse cada vez más para cumplir uno de sus sueños pendientes y para hacer feliz a más de 44 millones de Argentinos: conseguir la tan anhelada Copa del Mundo.

Pero hay una cosa, que solo él sabe cuánto la desea y que podría llegar a volverse realidad. Messi es humilde ante todo. No solo en su forma de expresarse, sino también de vestirse y de relacionarse con el otro. O al menos eso demostró durante toda su carrera sin agredir jugadores (más allá del ya histórico "andá pa´ allá, bobo"), ni equipos e incluso sin revelar con firmes certezas sus preferencias deportivas.

No obstante a su respeto por el otro, hay una pasión muy grande para él y que no le permite ocultarla: su equipo rosarino, Newell´s, del cual es hincha hasta la muerte y gracias al cual pudo dar sus primeros grandes pasos.

En 1994 comenzó a jugar en las inferiores del club, y en su partido debut metió cuatro de los seis goles que anotaron. ¿No sorprende, verdad? A lo largo de su carrera se lo ha vinculado con diferentes equipos y se ha dicho que era de River, que se volvería a retirar al Barcelona, y muchas cosas más. Pero en los últimos días, todas estas hipótesis se derrumbaron.

Sergio el Kun Agüero, amigo y confidente absoluto del astro mundial, brindó una entrevista unos días antes de la final contra Francia, y se le escapó un detalle muy importante sobre su compañero de pieza: "A él le gustaría darse un gusto si todo sale bien, no puedo decir dónde pero no es volver a Barcelona”.

Tras sus dichos que dejaron entre ver que Messi podría volver a ponerse la casaca del lepra, los medios intentaron dialogar con Maxi Rodríguez, quien no solo fue compañero de Lio sino que también forma parte del día a día del club, y afirmó: “El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Es difícil hablar esto porque después se hace una pelota gigante. Esperemos a ver qué es lo que pasa, no nos adelantemos a los hechos”.

Hasta el momento el campeón del mundo más esperado de la historia futbolística no se refirió al tema pero se espera que en la conferencia de prensa de mañana que realizará junto a los jugadores pueda llegar a mencionar algo sobre el tema. Lo cierto es que el rumor del regreso de Messi a "Lepra" suena, y muy fuerte, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "En junio Messi a Newell's", advierten, sin disimulo y muy entusiasmado con la posibilidad de poder enaltecer un fútbol argentino que viene muy golpeado con respecto a sus figuras, ya que sus jóvenes promesas emigran con rapidez al fútbol extranjero. "Serían 6 meses o 12, depende de él", agregan.

Sería una estadía efímera, de un par de encuentros y no mucho más. Algo similar a lo que ocurrió con Diego en 1993. Un 13 de septiembre de 1993, el Diez se vistió por primera vez con los colores de la Lepra para comenzar una estadía efímera pero intensa. De la mano de sus dos hijas, Dalma y Giannina, cruzó la cal del Coloso del Parque y fue presentado como flamante refuerzo de Newell's, ante más de 40 mil hinchas. Son los últimos años de mi carrera. Entonces, lo quiero hacer de la mejor manera. No quiero robarle la plata a nadie. Si algún día ven que no puedo dar todo lo que puedo dar, les doy la mano y seguimos tan amigos como antes. Pero estoy enchufado como nunca”, expresó Diego aquella noche.

¿Será Newell´s el club argentino que cobijará a los dos jugadores más grandes que dio este suelo?