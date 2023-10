"Será un mundial de la democracia”: el guiño político de Chiqui Tapia a Sergio Massa

Argentina intentó ser sede del Mundial 2030 y tras no lograrlo, se encontró con un premio consuelo: tendrá su partido inaugural en el país. Así también lo harán Paraguay y Uruguay, este último será el encargo de la apertura de una nueva Copa del Mundo. ¿Cuál es el motivo? Se cumplirán 100 años de la primera edición de la competencia, que fue en 1930 y se disputó justamente en el Centenario de la tierra uruguaya.

Sin embargo, no todo termina ahí. Bien se sabe que serán 48 los equipos participantes, por lo que se jugarán 104 partidos pero únicamente tres serán en Sudamérica. El resto, se repartirán entre Europa y África, debido a que las reales sedes del Mundial serán España, Portugal y Marruecos. Las cosas no están tan claras como el agua, pero de igual manera, luego de confirmarse que Argentina, Uruguay y Paraguay serán parte de la organización, Claudio Tapia, Sergio Massa y Matías Lammens organizaron una conferencia de prensa en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Lionel Andrés Messi, para dar más detalles.

Hasta ahora, la información que se tiene presente es que la Copa del Mundo que se llevará a cabo dentro de siete años se jugará en tres continentes. Los seis anfitriones están clasificados directamente y la gran duda es: ¿qué pasará con las Eliminatorias? Sudamérica posee seis plazas y media para que las Selecciones clasifiquen. Esa media es la que juega el repechaje y, tras estar Argentina, Uruguay y Paraguay clasificados, habrá solamente tres plazas para formar parte del próximo Mundial que se repartirán entre Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador.

En principio, quien tomó la palabra para brindar más información sobre la organización fue “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que se mostró totalmente conmovido porque considera que será un “gran paso” para el país del cual no se necesitará invertir ni generar gastos extras. “No vamos a invertir nada”, declaró.

“Rusia para el Mundial 2018 invirtió 15 mil millones de dólares. Qatar para el Mundial 2022 invirtió 220 billones de dólares y Argentina va a tener su Mundial, su partido inaugural con su Selección en nuestro país siendo la inauguración de un Mundial que va a reflejar lo que todos se habrán dando cuenta: el único Mundial en la historia con seis países, tres continente siendo sedes”, indicó.

A raíz de eso, determinó: “Ayer fue el segundo día más importante para el fútbol argentino y para el fútbol mundial. Le quiero dar las gracias a todos los que creyeron en grande, al Presidente (Alejandro) Domínguez, porque era muy difícil poder competir en lo económico y por sobre todas las cosas en los votos. Son muchos los que votan para que un país pueda ser sede en una copa del Mundo y en Sudamérica apenas somos 10 y se ve que valemos mucho y trabajamos mucho”.

En relación a Massa, que se encontraba sentado a su izquierda, le dio su voto de esperanza manifestando que será él el próximo presiente de la Nación y que esta situación previa le recuerda cuando tuvo que asumir la presidencia en AFA.

“Te miro me haces acordar cuando me tocó a mí y al Comité Ejecutivo comenzar a presidir la AFA en el 2017. Nosotros éramos parte porque estábamos dentro de diferentes Comités Ejecutivos pero a partir del 29 de marzo me tocó ser Presidente y empezar a conducir. Y la AFA bien saben cómo estaba… El fútbol Argentino ustedes saben cómo estaba. Por eso Hay un enorme desafío para cuando te toque seguramente conducir este país”, le advirtió.

“Nosotros lo logramos. Los dirigentes del fútbol Argentino lo logramos, no solo pusimos de pie a esta asociación sino que deportivamente nuestros jugadores, nuestros técnicos, han ganado los logros deportivos más importantes. Lo lograron ellos. Quiero decirles que sin el trabajo de todos los dirigentes del fútbol argentino, sin dudas no hubiésemos logrado nada. Bienvenidos Ministros”, cerró su diálogo y saludó al ministro de Economía y al de Deportes y Turismo que se encontraban al lado de él.

En esa misma línea, tomó la palabra Lammens, ex presidente de San Lorenzo: “Es un día muy importante porque refleja también la llegada o el punto culmine de mucho tiempo de trabajo, de todos los equipos de la AFA, de los equipos del ministerio. Me acuerdo cuando en tiempo récord conseguimos los avales, nos movimos rápido y conseguimos hacer el Mundial Sub20 en nuestro país. Después de eso, vino (Giovanni) Infantino, el presidente de la FIFA, nos felicitó por haberlo logrado y eso marcó un antes y un después. Fue lo que nos puso en carrera para el Mundial 2030”.

“Este primer partido inaugural pone a Argentina y a Sudamérica en el foco del mundo. El mundo va a estar mirando el partido inaugural, mirando a la Argentina con todo lo que eso representa en términos futbolísticos, pero en términos de oportunidades de mostrarles Argentina al mundo, de que tengamos un impacto económico importante”, subrayó y agregó: “Estábamos hablando con Tapia, que esta es la primera confirmación de otras que pueden venir del Mundial 2030. Tenemos confirmados el primer partido pero podemos traer más novedades en los próximos meses, en los próximos años, para los cuales está trabajando Tapia”.

Por último, tomó la palabra el candidato a Presidente de Unión por la Patria que en principio, remarcó la gestión que hicieron para organizar el Mundial Sub20 en el país. “En algún punto, Tapia tuvo la necesidad de que trabajemos juntos y de manera muy veloz alrededor de la organización del Mundial Sub20. Para eso tuvimos madrugadas de trabajo con noches muy cortas y días muy largos. Ahora, tuvimos en las últimas 48 horas varios idas y vueltas para garantizar que Argentina, Uruguay y Paraguay, hermanos nuestros, tengan la oportunidad, a 100 años del primer Mundial, de poner en marcha el mundial del Centenario”.

Asimismo, planteó: “No quiero dejar de reconocerle a Tapia y a toda la conducción del fútbol argentino el trabajo por dejar la bandera bien arriba. Por hacerlo sobre las críticas, por sostener una línea de fútbol, por todo el trabajo, por la conducción en términos del destino del fútbol argentino, sobre todo al principio y al principio del Mundial mucho más. Fue duro y sé que las críticas duelen pero los que tenemos la responsabilidad de conducir y tomar decisiones tenemos que tener el cuero duro para bancar las críticas y llevar a buen puerto a nuestras instituciones”.

A la vez, felicitó al presidente de AFA por su gestión y aprovechó para recalcar los dichos de la oposición tras criticar con bajeza el país que no sólo habitan, sino que quieren presidir. “Decirte Tapia que por tu historia personal, por tu origen, por donde llevaste al fútbol argentino, felicitaciones. Felicitaciones al futbol argentino por transformar tal vez en la bandera más alta que podemos flamear a lo largo y a lo ancho del mundo” dijo y continuó: “Decirles que frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda y que hacia adentro plantean que somos un país de mierda, esto es la demostración que frente al Mundo no somos un país de mierda y en las cosas que nos destacamos podemos brillar y podemos ocupar un lugar de preponderancia”.

Si bien cuando se dio la noticia de que Argentina tendrá su partido inaugural lo primero que se habló es que probablemente será en el Mas Monumental que es en donde suele jugar hace años la Selección, Massa hizo un pedido frente a todo el público asegurando que los “porteños” se “enojarán” pero que a él le parecería una gran idea aprovechar esa oportunidad para que se juegue en otra Provincia. ¿Cuál es el motivo? Conocer el lado turístico de Argentina por fuera de Buenos Aires.

“Quiero por último, Chiqui, que le pongamos una mirada federal. Me encantaría que ese partido de la Selección lo hagamos en Córdoba, Santiago del Estero o Mendoza, que son lugares que de alguna manera nos puede servir para garantizar que le demos movimiento interno. Además de hacer flamear la bandera del fútbol argentino en el Mundo, la tenemos que flamear dentro de la Argentina”.

Para concluir, contó todo lo positivo que traerá el partido inaugural en cuanto a la economía en el país. “Quiero explicar una cuestión económica muy importante. Chiqui planteaba que no sólo que a Argentina no le cuesta plata sino que además no le significa impacto desde lo impositivo. Hay algo mucho más importante: le significa ingresos”, detalló y explicó: “Los 30 días previos, de 20 ciudades con fan fest, con todos los sponsors globales activando el clima mundialista en la Argentina, el partido inaugural, la televisación, lo que representa para la marca Argentina el tener miles de millones de personas mirando a nuestra Selección y pudiendo mostrarles nuestros destinos turísticos, muestra nuestro potencial económico. Nuestra calidad futbolística. Y sobre todo, la calidad humana con la que los argentinos recibimos al mundo es muy muy importante”.