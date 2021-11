Sergio Agüero sufrió una arritmia cardíaca y estará tres meses sin jugar para realizar un tratamiento

Sergio Agüero está en boca de todos, pero no gracias las jugadas y goles que nos tiene acostumbrados, o a sus chistes como streamer. El último sábado, el delantero argentino encendió las alarmas y asustó a propios y extraños al detenerse en la puerta del área del Alavés a los 41 minutos de juego, visiblemente dolorido y sujetándose el pecho y la garganta. El cuerpo médico del Barcelona optó que era conveniente que abandonara el encuentro y sea trasladado en ambulancia al Hospital de Cataluña.

Fue allí donde el delantero contó que había sentido un mareo después de disputar una pelota en altura con Víctor Laguardia. En el nosocomio fue sometido a diversos estudios que arrojaron como diagnóstico una arritmia cardíaca, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón. “Hemos recuperado jugadores pero la ausencia del Kun es importante”, aseguró el técnico interino Sergi Barjuán.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra el Dynamo de Kiev por la cuarta fecha de fase de los grupos de la Champions League, el DT interino reveló que estuvo hablando con el argentino a través de WhatsApp: "Está tranquilo encerrado en su cuarto pero por lo que él dice, dentro de la lógica del caso, está tranquilo”. Cabe destacar que el jugador permanece internado y en observación, tal como indican los protocolos con respecto a este tipo de casos.

En un primer momento, desde el Barcelona habían señalado como parte médico oficial que el ex Manchester City había “referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”. Luego, varios medios catalanes confirmaron que el atacante culé había sufrido una arritmia y detallaron que el Kun había pasado por episodios similares durante su carrera, por esta razón será sometido a un exhaustivo examen cardiológico.

Un cardiólogo español, Salvador Álvarez, habló en Cadena Cope de España y pronosticó que el futuro de Agüero estaría alejado de las canchas. "Que siga todavía en observación no me parece una buena noticia. Una arritmia se detecta rápido y si lleva varios días hospitalizado puede deberse a que el cuadro sea más peligroso. Una arritmia benigna es tratada en el momento y ya lo hubieran dado de alta", detalló.

Y agregó: "No conozco el caso en profundidad porque no traté al paciente, pero en principio me preocupa. Si fuera una taquicardia ventricular idiopática, el diagnóstico más benigno, podría volver a jugar en algunas semanas. Si se tratara de una ablación, se perdería toda esta temporada". Es cierto que una arritmia se puede estudiar en 24 horas para descartar que haya un daño en la estructura del corazón, una lesión coronaria o una miocardiopatía.

Las arritmias auriculares son más benignas. Puede ser supraventricular, que se soluciona con medicación y no hay mayores problemas. O una fibrilación auricular que levanta mucho la frecuencia cardíaca. En todos estos casos y con el tratamiento adecuado, el argentino podría regresar a jugar. Sin embargo, los medios catalanes, como el periódico Sport, son más pesimistas y afirman que "su carrera podría estar comprometida".

Agüero está siendo acompañado por su mamá, su hermano y su novia, los cuales están a la espera de un diagnóstico definitivo sobre la situación. Una de las especulaciones más repetidas es que el malestar que sufrió el ex Independiente está vinculado al COVID-19, enfermedad que padeció meses atrás. De hecho, varios enfermos del coronavirus manifestaron miocarditis tras recuperarse de la enfermedad.

Finalmente, el Barcelona emitió un comunicado sobre la salud del delantero. “El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del Dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”, señalaron.

Por su parte, en un tuit, el Kun escribió: "Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte".