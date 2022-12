¿Sobra un lugar? Cómo es la mansión de Messi donde celebrará la Navidad con Suarez, Neymar, Iniesta y Piqué

Lionel Andrés Messi ha demostrado que no solo puede llevarse bien con sus compañeros de equipo, sino que sabe hacer muy buenos amigos con quienes vacacionan, pasan las fiestas y se acompañan a través de los años.

El claro ejemplo de esto es Sergio el Kun Agüero. Se conocieron en el 2006 cuando ambos estaban iniciando su carrera futbolística y debutando en la Selección Argentina. Si bien el ex Manchester City ya estaba jugando ahí desde hacia a un tiempo, no sabia quien era Lionel. La graciosa anécdota fue contada por los propios protagonistas, que incluso revelaron un detalle: "Yo no sabía que el era Lio. Entonces le empecé a preguntar quien era y mis compañeros me decía pero Kun, como no sabes quién es", reveló.

A partir de ahí fueron inseparables. Para el Kun, Messi es su hermano y viceversa. Viajaron juntos, convivieron y lo más importante, fueron compañeros de habitación en cada concentración que compartieron dentro del Seleccionado Nacional. Esto incluso duró hasta el pasado sábado, la noche previa a la final del mundo, en la cual salimos campeones, luego de que el capitán se lo pidiera.

Sergio fue invitado por el astro del futbol a compartir y rememorar sus noches de jóvenes como amigos a puro torneo de truco y de play. No obstante a esto, el ex independiente estará presente este sábado en la lujosa mansión de Messi en Rosario. Quién también estará presente en la navidad pulguera y que llegó ayer por la tarde acompañado de su familia, es Luis Suarez.

El uruguayo no solo ha sido compañero de Messi durante seis exitosos años cuando ambos jugaban el Barcelona sino que la amistad entre ellos, perduró con el tiempo. Se han ido a Ibiza en reiteradas ocasiones a celebrar de las vacaciones más que merecidas que han tenido post temporada. Lionel y Lucho son los protagonistas de la MSN (Messi, Suarez y Neymar), un término creado por el periodismo para nombrar al mejor tridente del siglo.

Por su parte, Neymar, quien también jugó con Messi durante seis años, primero en FC Barcelona y actualmente en el PSG, también estará este fin de semana en el barrio cerrado Kentucky en Funes, donde está situada la mansión. Iniesta y Piqué, ambos ex compañeros de dicho club también estarán en los festejos navideños de Messi. El barrio privado cuenta con 242 hectáreas, lotes de 1.200 metros cuadrados de superficie en lo más alto de Funes, con añosas arboledas y grandes áreas de espacios verdes, lago artificial de siete hectáreas y un campo de golf de 18 hoyos.

También cuenta con canchas de tenis y de futbol, club house y cuenta con seguridad las 24 horas. Con respecto a la casa puntual de Lio, la mansión está ubicada a 30 kilómetros del centro de Rosario y cuenta con 25 ambientes, siendo de amplio espacio. Se caracteriza por estar rodeada de jardines y tener una pileta olímpica, además de tener un increíble estacionamiento para 15 vehículos. Además, cuenta con cine y una sala de playroom dedicada a los niños. Tiene un valor aproximado de U$S 4 millones y es una de las más destacadas de la zona. La casa aún no está terminada.