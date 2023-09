Sobres, piñas, amenazas y apuestas deportivas: el detrás de la renuncia de Luis Ventura a Victoriano Arenas

No va más y menos mal. No fue la pésima campaña que venía encabezando al mando de Victoriano Arenas en la Primera C (ganó 5 partidos de 32 cotejos). Tampoco la decisión estuvo ligada a su estado de salud: días atrás había sido internado, por chequeos de rutina, a partir de un llamativo dolor en el pecho. La renuncia de Luis Ventura a la dirección técnica del club tras 8 años estuvo opacada por rumores y denuncias hacia sus dirigidos por apuestas deportivas, un mal que viene acechando al ascenso desde hace tiempo y que estalló por primera vez en marzo del año pasado, cuando varios jugadores del club El Porvenir fueron acusados de cometer "irregularidades" durante varios de los encuentros que disputó el equipo.

En aquella época, El Porve militaba en la Primera C y el presidente de la institución, Enrique Merelas, había decidido despedir a ocho futbolistas luego de realizar una denuncia por apuestas clandestinas, tras la confesión de los implicados después de una derrota ante Berazategui por 1 a 0 de visitante. A aquel verdadero escándalo que manchó al fútbol argentino, se le había sumado la investigación de oficio que inició el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para determinar si la patada que había lesionado al delantero de Boca, Exequiel Zeballos, en el partido con Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina, estuvo vinculada al negocio de las apuestas deportivas.

Esa lesión se produjo el 10 de agosto del 2022 a partir de una descalificadora patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker a los 8 minutos del primer tiempo del partido disputado en la provincia de Salta, el cual se fue expulsado y recibió una sanción de ocho encuentros. La investigación fue iniciada de oficio por la fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, quien intentó determinar si existieron apuestas. De acuerdo con la investigación, existía la posibilidad de que el por entonces jugador de Agropecuario fuera expulsado antes de los 10 minutos del encuentro a raíz de una insólita apuesta.

En el mes de agosto de aquel año, la misma situación también ocurrió en Crucero del Norte de Misiones, club que había optado por separar del plantel a dos de sus futbolistas que habían sido vinculados a las apuestas. Lo cierto es que tras la derrota ante General La Madrid por 2-0 en condición de visitante, el Victoriano Arenas de Ventura -quien hacía dupla técnica con Oscar Morali, la cabeza visible del grupo- quedó último en la categoría y matemáticamente no podría ascender en la temporada 2024. Esto, sumado al escándalo y mal clima que se instaló semanas atrás en relación a las apuestas deportivas, generaron que el escandaloso periodista y férreo defensor de Aníbal Lotocki diera un paso al costado.

¿Qué venía ocurriendo en el club de Valentín Alsina frente a la atenta mirada de Ventura? Morali había decidido "borrar" del plantel al arquero que bancaba el periodista y que venía jugando en cada una de las derrotas del plantel frente a los rumores de que estaba implicado en apuestas deportivas. "Luis Ventura se fue de Victoriano Arenas por tema de apuestas deportivas. Un arquero en el medio del conflicto. El periodista bancaba a un arquero, el DT lo limpió y llevó al banco a uno de la quinta. Se enojó y renunció", detalló el periodista deportivo Pablo Carrozza, quien viene denunciando desde hace tiempo la presencia de estas estafas en el ascenso, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Carrozza, al momento de renunciar Ventura argumentó "problemas personales", pero su salida estaría vinculada directamente a la situación del "portero". "La CD habla de apuestas deportivas. Ojalá salga pronto de esta situación el CAVA (Club Atlético Victoriano Arenas)", sumó el periodista, quien en agosto de este año había detallado ya que Luis Ventura había salido a "bancar" al arquero denunciado por apuestas ilegales. De hecho, según contó, el periodista de América TV había amenazado en ese momento con llevarse el "sponsor" del equipo si el guardameta no recuperaba su puesto. "Dijo que esto era una operación en su contra", había detallado Carrozza.

Vale aclarar que luego de 16 partidos sin victorias y tras haber "borrado sospechosamente" al arquero, , Victoriano Arenas había conseguido vencer a Atlas por 2 a 1 de local. " Los clubes son rehenes de tipos que aparecen con plata y se aprovechan de la necesidad de los jugadores de ascenso", había denunciado Carrozza. Según detalló, además del arquero, el plantel del equipo de Lanús "sospecha" que tres integrantes están yendo "para atrás" en su afán de ganar dinero extra. "Hace algunas fechas atrás hubo piñas en el vestuario y se fue el entrenador de goleros. No se puede tapar el sol con la mano, hay 10 jugadores que hablan de lo mismo", expuso Carrozza en sus redes sociales.

La palabra de las autoridades de Victoriano Arenas

Fernando Rodriguez, vicepresidente de Victoriano Arenas, en charla con Deportes del Sur, había expresado, una vez que se instalaron estas versiones sobre apuestas deportivas, que estas denuncias estaban vinculadas directamente a Ventura. "Esto genera un mal clima, porque cuando se apunta a alguien es triste. Se lanza cualquier acusación y uno no se puede defender. Con el tema de las apuestas el que paga por su mal presente es Victoriano, así que no entiendo como vinculan a la mala campaña con las apuestas. Por suerte esto no tuvo eco, fue buscar prensa, buscar mugre. Capaz por Luis Ventura, se buscan instalar estas situaciones", había dicho.

Y sumó: "Es buscar un titulo, que Luis se enganche. Lo hablamos con el arquero y está tranquilo. La campaña es mala, la cagada viene de todo un conjunto. Es natural apuntar a una sola persona que es el arquero en este caso. Todos tenemos sentido de pertenencia con el club. Uno tiene que darle explicaciones al hincha. Si nosotros andaríamos en algo raro nos tenemos que ir del barrio. Es mi casa el club. Si bien la campaña no nos gusta, el proceso es dejar el club ordenado y con una imagen de prolijidad- La campaña claramente no es buena, no hubo una mala elección de los jugadores. Todo el mundo se siente con el derecho a ensuciar".

El descargo de Ventura

Desde su lugar en América TV, Ventura se defendió de aquellos que buscan acusarlo, y vincularlo a aquellos jugadores del club que fueron señalados de estar yendo para atrás apropósito, de ser parte de las apuestas. "Victoriano Arenas es mi casa y seguirá siendo siempre mi casa. Hay una situación de un hijo de p..., que lo voy a ir a buscar. Lo anticipo para cuando salga en policiales ya sepan por qué. A mí nadie me va a señalar ni a mí ni a ninguno de mis jugadores como un corrupto porque no lo soy. Soy un tipo digno. Sé que hubo gente que está hoy y de otras gestiones que me han traicionado. Les molesta mis ocho años en Victoriano Arenas, un club humilde, de barrio y al que le entregué todo", dijo.

Y continuó: "Voy a seguir haciéndolo, a lo mejor desde otro lugar. Lo que pasa en un vestuario, queda en un vestuario. Nadie va para atrás en mi equipo. Los que estaban presentes en ese vestuario, saben. Lo que pasa en un vestuario, queda en un vestuario. Ellos saben y yo se. Estamos hablando de un fútbol que está recibiendo las apuestas oficiales, a través de la AFA, y también hay un hijo de p... que cobra sobres para decir que hay apuestas clandestinas y gente que va para atrás. Nunca probado. Que me traigan pruebas, yo soy el primero en agarrar el cogote al tipo que fue para atrás. Ojalá que me denuncien en la Justicia".

Cómo es la modalidad de las apuestas deportivas en el ascenso: "A los arqueros les ofrecen mil dólares para que se dejen hacer un gol"

En julio de este año, el jugador de JJ Urquiza, Claudio Leguizamón, había contado con lujo de detalles cómo fue que un grupo de personas se contactó con compañeros suyos para que se dejaran hacer un gol en un partido. “Pasó con dos chicos de Reserva que están en el plantel de Primera, al arquero le ofrecieron mil dólares para que se deje hacer un penal, el apostador lo llamó y le dijo, ‘Mirá somos una agencia de representantes’, se corroboró que no era así. Y le dijo: ‘Vas a tener un penal en el primer tiempo, dejátelo hacer’. Después, a uno de los capitanes de Reserva también le dijeron que vaya para atrás que estaba todo arreglado, que iba a ganar 10 mil dólares por ir para atrás”, reveló.

En una entrevista con el periodista Gonzalo Cardozo en YouTube, el hombre surgido de Los Andes contó que eso fue lo que vivieron en la previa de un duelo ante, justamente, Victoriano Arenas, club que todavía estaba siendo dirigido por Luis Ventura y que ya enfrentaba acusaciones de todo tipo relacionadas a las apuestas. “A los chicos les hablaron por WhatsApp, no dieron nombres. Ahora vamos a ver qué sale de todo esto y ojalá sea para bien porque si es para mal, la cabeza que está en juego es la mía. Pero sabés que cuando te metés, son cosas que te pueden pasar”, manifestó y aclaró que fueron sus compañeros los que se acercaron a él y a otros referentes para contarles lo que había sucedido.

Sin ir más lejos, los chicos tuvieron la valentía de decir: "No, la verdad que no queremos, no estamos con ustedes". "Así que nos consultaron a nosotros y nosotros tomamos medidas en el asunto. Es una mafia y yo creo que es masivo y están metido varios, no sólo árbitros. Si te pones a pensar, cómo puede ser que esté arreglado y vamos a tener un penal en el primer tiempo. El ascenso estuvo metido en las apuestas. JJ Urquiza, por ejemplo, fue uno de los perjudicados el año pasado cuando estuvo en B Metropolitana. De los capitanes y referentes no voy a dar nombres porque después capaz que te llevan a lo legal y no tengo ganas de perder tiempo con eso", había dicho Leguizamón.

Y sentenció: "Simplemente que cada uno se haga cargo de lo suyo. Por culpa de los referentes que accedieron a los apostadores, JJ descendió, pese a que es una institución que tiene todo para estar arriba. Llegaron llamaditos intimidantes, pero decidí no darles bola. Me decían que dejara de hablar, que dejara a la gente laburar tranquila, pero si eso es laburo... Prefiero seguir levantándome 5.30 de la mañana y seguir fumándome General Paz de punta a punta todos los días, a eso llamo trabajo”. Cabe recordar que en marzo de este año, por ejemplo, Javier Balbuena, arquero de la Primera C, reveló que un entrenador le ofreció plata para perjudicar a su equipo, Puerto Nuevo. “Me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior… Increíble que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores”, había escrito en un posteo en Instagram.