¡Somos los mejores, no importa lo que diga la FIFA! Las 8 perlitas más emocionantes del mundial

El 18 de noviembre, Argentina salía campeón del mundo. Lionel Messi besaba y levantaba la copa. Horas que parecieron días en el estadio Lusail de Qatar con los jugadores del seleccionado nacional festejando por la victoria, por traer la tercera a casa después de más de 30 años. La emoción era total, un pueblo unido que festejó no sólo ese domingo, sino también el martes siguiente que reunió a una multitud en cada punto céntrico de cada localidad a lo largo y ancho del país, con más de 5.000.000 personas entre el Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires alentando la llegada de los jugadores. La tercera se festejó como se merecía.

A poco más de dos meses de ese momento, este lunes se realizarán los premios de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) en París en el que se galardona a los mejores del fútbol de todo el planeta. Y en esta séptima edición de “The Best FIFA Football Awards 2022”, Argentina está muy bien representada.

Entre las categorías se encuentran: premio al Mejor Jugador, que lo tiene nominado a Messi; premio al Mejor Arquero, al que está nominado Emiliano “Dibu” Martínez; premio al Mejor Entrenador, por el que está ternado Lionel Scaloni -quien además ya confirmó su continuidad en la Scaloneta-; y hasta hay un premio a la Mejor Hinchada, por la que Argentina compite con Japón (ya que sus hinchas limpiaban los estadios después de cada encuentro de su selección) y un saudí que caminó “55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país”.

El proceso de votación contó de tres instancias: la primera, con el voto del público; la segunda, por parte de un grupo seleccionado de periodistas y el restante se dividió entre los técnicos de las selecciones nacionales inscriptas a FIFA y sus capitanes.

A propósito de estos premios y con la necesidad de revivir la emoción del mundial, BigBang trae las ocho perlitas más emocionantes de la Scaloneta. Porque, diga lo que diga la FIFA, somos los mejores y tenemos a los mejores del mundo.

El torneo de truco en Doha

Antes de que comenzara el Mundial de Qatar trascendió que todo el equipo argentino (jugadores, director y equipo técnico, y todos los integrantes) se iban a debatir a duelo por llevarse unos 4 mil dólares. El campeonato se jugó en la Universidad de Qatar y se volvió un clásico del mundial. El propio Rodrigo De Paul se mostró muy entusiasmado en su momento cuando se hacía el sorteo y Messi reconoció que no era tan buen jugador, porque no le gustaba mentir.

Las lágrimas de Scaloni al ganar la final

El DT de la Selección está nominado como uno de los mejores directores técnicos en los premios "The best". Resulta imposible olvidar su gran formal de liderar al equipo del seleccionado nacional así como la tranquilidad con la que intentaba manejarse al frente de cada una de las conferencias de prensa. No obstante, hubo maravillosos momentos como cuando, de alegría, lloró junto a Pablo Aimar cuando Messi metió un gol contra México. Pero más emotivo fue cuando se definió que Argentina quedó como campeón del mundo y el director técnico no pudo controlarse y se liberó totalmente. Su vulnerabilidad masculina expuesta por la alegría de ganar con un equipo que él creó, capacitó y potenció fue extraordinaria.

Las arengas de Dibu a los rivales

El marplatense está nominado como Mejor Arquero. En su momento, también recibió el premio por esto y su modo de festejarlo quedó plantado en la memoria de todos para siempre: el guante de oro sobre sus genitales y la sonrisa pícara del Dibu en su mejor momento. Durante el mundial, estuvo llamando la atención su forma de manejarse, ya que no perdía la oportunidad de mostrarse como un distinto a la hora de atajar los intentos de goles que trataban de convertir sus rivales. Además de su particular forma de manejarse como arquero -se distingue por estar "haciéndole la psicológica" a quien intenta patear contra su arco- se lo escuchó decir antes del partido contra Croacia: "Me van a tener que matar para meterme un gol".

El día que Messi se le plantó al DT de Países Bajos y lo tildaron de "vulgar"

En el partido contra Países Bajos, los argentinos ya estaban enojados porque los habían cargado durante todo el encuentro. Sumado a que antes, el director técnico, Louis Van Gaal había dicho: "Argentina jugaba con 10 por jugar con Messi”. De esta manera, trataba de disminuir el valor del mejor del mundo.

Al desaforado festejo del equipo dentro de la cancha se le sumó la hermosa postal de Messi plantándose frente al DT de Países Bajos. Luego, el capitán volvería a defender los colores cuando le respondió durante una entrevista a Wout François Maria Weghorst, uno de los rivales: "¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, bobo”.

Ahí se veía a Messi responder de una manera más “efusiva”, algo que no le gustó nada a los periodistas deportivos de La Nación y Clarín, quienes lo acusaron de "vulgar". Las ganas, muchachos.

Kun y Leo: la noche que compartieron y cómo fue el festejo entre estos amigos y ex compañeros de cuarto

En pleno festejo mundialista, Sergio “Kun” Agüero fue también protagonista. De acuerdo a sus compañeros, esto fue merecido no sólo porque también había jugado varios de los partidos de las copas anteriores, sino también por su alegría y amistad con Messi. En eso se destacaron dos momentos que fueron motivo de alegría entre los jugadores: la noche anterior al partido contra Francia, el Kun compartió cuarto con La Pulga, como en los viejos tiempos. Si bien no tenía por qué, este gesto habló del gran apoyo que se daban los amigos. Messi, desde que su compañero se retiró, dormía solo.

Después, el segundo de los episodios tendrían que ver con los festejos post victoria: según contó el propio Kun, Leo lo habría retado por el “pedalín” que tenía el ex jugador. Una de las postales más representativas del Mundial es del festejo del Kun levantando a su amigo y caminando por la cancha, mientras que el 10 exhibía el trofeo a la tribuna. Pero, después en los vestuarios, todo se descontroló un poco. “Bueno, sí. Tomé bastante. Tampoco mucho, pero tomé. Pasa que estaba sin comer y cuando tomás sin comer te pega el doble. A ver, salimos campeones del mundo”, contó en un stream de su canal de Twitch.

Mejor hinchada del mundo mundial

Definitivamente: lo que no pasó nunca, pasó en los días de los festejos por la victoria de la Scaloneta. Millones de personas compartiendo días enteros, además de la peregrinación hacia los lugares por donde pasaba y podría pasar el colectivo que trasladó a los campeones del mundo desde el predio de la AFA en Ezeiza.

Este hecho de total descontrol y alegría sin fin, también se vio en Qatar donde habían argentinos por todos lados, familias enteras, famosos y amigos que viajaron para no perderse ninguno de los partidos del seleccionado argentino. La efusividad, la hinchada argentina quedó ternada en los premios de la FIFA. Lo más importante, el "Muchachos", la canción que representó a Argentina y que ya fue copiada por decenas y decenas de hinchadas tras Qatar 2022.

El hit “Muchaaachos”

La jarra loca y el fasito de la Scaloneta

En los festejos del martes 20 de diciembre, todas las imágenes de los jugadores que aparecieron en la televisión y en las redes sociales los mostraron con vasos en la mano y con una sonrisa de oreja a oreja. Tomaron “fantino”, champagne con speed, fernet con cola, cerveza; y alguno se animó a decir que hubo un "fasito". De Paul subió un video en el se lo veía a Nicolás Otamendi armándose un cigarrillo. No sé sabe de qué era.