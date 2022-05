Subastaron la camiseta de Diego: la compró un grupo de Emiratos Árabes por casi 9 millones

Mucho se habló durante las últimas semanas de la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona durante la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial de México en 1986.Aquel partido es recordado por todos los argentinos con mucha emoción y nostalgia, ya que aquel día el Diego se consagró ante los ojos del mundo con dos golpes que pasaron a la historia: el primero con "la mano de Dios" y el segundo, el famoso "gol del siglo". En el minuto 55 Héctor Enrique se la dio a Maradona y "Pelusa" hizo el resto. Giró en campo propio y evadió a un inglés y empezó a correr, eludió otros tres jugadores antes de entrar al área. Ya frente al arquero Shilton, lo gambeteó por la derecha y definió.

Claro está, aquel partido no solo definía pasaba a la semifinal para enfrentar al ganador del partido entre España y Bélgica, sino que también abordaba un componente político: años atrás, la dictadura cívico-militar había iniciado el desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833, con la intención de ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que habían conducido al país.

El conflicto bélico duró solo dos meses y medio, fue corto para algunos. Pero lógico que lo sea, los soldados argentinos no estaban preparados. La guerra dejó un saldo de 649 bajas argentinas y más de mil suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. También murieron 255 británicos y tres isleños.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El miércoles 20 de abril comenzó la subasta por la camiseta que usó Diego en el histórico partido contra Inglaterra con una oferta por cuatro millones de libras esterlinas.

El sitio de subastas Sotheby's abrió el plazo para recibir ofertas por la histórica camiseta de la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo", que se extendió hasta este 4 de mayo. El máximo era de 6 millones de libras esterlinas, pero desde Sotheby's aseguraron que seguramente ese precio iba a quedar corto. ¡Y claro que así fue! La camiseta finalmente fue vendida a 7,142,500 libras, que equivalen a 8.900.000 dólares.

Mucho se habló de la camiseta pertenecía al jugador inglés Steve Hodge, quien decidió venderla luego de 36 años. "No, no es ésa la camiseta que mi papá usó en el segundo tiempo. ¿Qué va a decir, que tiene la del primero sin goles? Es la que usó contra Inglaterra, hasta ahí sí. No tiene manera de comprobar que tiene la del segundo tiempo. Te voy a explicar: él no tiene la camiseta de los dos goles, pero obviamente no lo puede decir, porque la de él tiene otro valor", dijo Dalma Maradona.

La historia es conocida por todos. La albiceleste tuvo que enfrentar a Inglaterra con la camiseta suplente, pero Carlos Bilardo -técnico de la selección por aquel entonces- no quiso que el plantel utilizara otra vez el modelo Le Coq usado contra Uruguay ya que las considerada "muy pesadas" para el calor que estaba haciendo en aquel momento en México. Al mismo tiempo, no había tanta cantidad de camisetas azules disponibles.

Se necesitaban dos por jugador, una para cada tiempo y varios jugadores ya habían intercambiado o regalado sus respectivas casacas tras el encuentro con los uruguayos. Un colaborados de Bilardo consiguió camisetas azules y Le Coq más brillantes, sin números y, sobre todo, livianas. También consiguió números metalizados y el escudo de la AFA fue zurcido a mano, un día antes del partido.

Cuando terminó el histórico partido contra Inglaterra, la camiseta del segundo tiempo la consiguió Steve Hodge, mientras que Claudia Villafañe, a pesar del reclamo de Dalma, tiene en su poder la del primer tiempo. La casa de subastas Sotheby's realizó un minucioso trabajo y confirmó que la camiseta subastada es la que usó Maradona en el segundo tiempo para convertir los históricos goles del triunfo 2-1 en los cuartos de final de México 1986.

A pesar de esto, Dalma afirmó: "Hay dos camisetas, una que usó en el primer tiempo y otra en el segundo. No hay registro fílmico que compruebe que se la haya cambiado, pero conociendo un segundo a mi papá, sabés que esa camiseta no se la daría a nadie… La del primer tiempo la cambiás, sí, porque no sabés lo que va a pasar en el segundo. Yo sé fehacientemente que no la tiene él, y sé quién sí. No quiero decir quién la tiene porque es una locura".

Lo cierto es que desde la casa británica afirmaron que la camiseta está en buenas condiciones generales consistentes con el uso intensivo, la transpiración y la actividad atlética. "Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes”, expresaron y aclararon el método que utilizaron para validar la autenticidad de la camiseta: “Parte del desafío al evaluar la camiseta fue identificar la camiseta con los dos goles históricos".

Y sumaron: "Como parte de este esfuerzo, Sotheby’s trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración. La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido”.

Hasta el momento, la camiseta se encontraba exhibida en el Museo Nacional del Fútbol de la ciudad de Manchester, Inglaterra, hasta que finalmente, Hodge decidió venderla. Se desconoce el nombre del comprador, quien desembolsó casi nueve millones de dólares para adquirir la camiseta histórica de Diego, aunque confirmaron que se trata de un emisario de Medio Oriente.