Superliga: postergan la licitación internacional, pero sigue la pelea de fondo con los clubes

Finalmente, se postergó. La Superliga decidió extender el plazo de la licitación que convocó para vender en el mercado internacional los derechos de los partidos de primera división de la AFA, luego de los reclamos de los diversos interesados por el escaso tiempo previsto para presentar las ofertas, sumado a la sospecha de que la entidad tiene “un tapado” para quedarse con el negocio.

Durante el fin de semana trascendió la carta que ESPN le envió el viernes último a la Superliga en la que le pedía que se dejara sin efecto la licitación y que se convocara a una nueva con al menos 60 días de tiempo para que todas las partes interesadas tuvieran el tiempo necesario para desarrollar las ofertas técnicas y económicas de acuerdo con los parámetros previstos en las bases y condiciones.

La última novedad es que la entidad encabezada por Marcelo Elizondo prorrogó hasta el 3 de febrero la fecha para la presentación de ofertas por entender que “el plazo otorgado a tales efectos resulta adecuado y suficiente”. En rigor son apenas dos semanas más. Este lunes 20 se iba a llevar adelante la apertura de los sobres con las ofertas y la Superliga decidió aplazarlo durante dos semanas.

La carta que le envió ESPN a la Superliga es particularmente dura. Y no se trata de una queja menor. Si bien hoy los derechos de la televisión local de los partidos de primera de la AFA pertenecen a una alianza entre Fox y Turner, desde el año pasado ESPN es controlante de Fox, luego de que Walt Disney comprara en una operación multimillonaria al gigante creado por el magnate australiano Rupert Murdoch.

El trasfondo es el malestar creciente entre los clubes de la AFA con la Superliga, vinculados por un contrato que se firmó cuando el gobierno de Macri decidió terminar el programa Fútbol para Todos y empujó vía Daniel Angelici a copiar el modelo del fútbol español. La última discusión fue cuando los clubes pidieron que se postergara la reanudación del torneo local y la Superliga mantuvo la fecha prevista.

Cada vez son más los clubes que quieren terminar con el contrato firmado con la Superliga en 2017. La entidad creada entonces fue la que vendió lo derechos de televisación a Fox y Turner, que vencen en 2027, prórroga mediante. Si las discusiones se siguen tensando y con un nuevo contexto político como el actual no sería de extrañar que los clubes se decidan a romper con la Superliga y negociar en forma directa con las grandes cadenas de televisión.

“Esta Licitación fue llamativamente comunicada a posibles interesados en un momento muy particular (fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, cuando la actividad laboral era mínima), y se brindó un plazo inexplicablemente corto para el tipo de proyecto que se pretende encarar. Una empresa que trabaja bajo altos estándares técnicos y de calidad, como es el caso de ESPN, no puede formular una propuesta para un proyecto tan complejo y original bajo tales condiciones. Y esto, sin dejar de señalar los numerosos puntos ambiguos, confusos e imprecisos incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, que dificultan la evaluación del proyecto no sólo desde el punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva económico financiera”, dice la carta enviada a la Superliga por ESPN y firmada por Federico Reyna.

“Es sorprendente que la Licitación haya sido comunicada con tan poco tiempo a los potenciales interesados, y que se haya definido un plazo límite para presentar ofertas en el momento del año de menor actividad comercial (mes de enero). Pero eso no es lo único que sorprende. También es poco razonable que la Licitación demande de los interesados la elaboración de un plan de desarrollo de una plataforma tecnológica de alta complejidad, con alcance internacional, desarrollo en los principales países de América, Europa y Asia, servicio de soporte a usuarios, y demás, de modo tal que dicha plataforma esté operativa en unos pocos meses (julio de 2020). La inversión y el trabajo analítico que demanda semejante proceso no puede sino llevar a pensar que esta Licitación está pensada para alguien que ya tiene esta plataforma preparada”, agrega la carta, que fue enviada con copias al comité ejecutivo de la AFA, a la Conmebol y a la FIFA.

Todos los interesados cuestionaron, al menos en privado, que la Superliga le haya dado un interés especial a una empresa identificada como “iniciante”, que sería la que primero le habría llevado una propuesta. La Superliga advierte que si el iniciante no resulta ganador le deberán pagar a aquel medio millón de dólares. Nunca se explica en concepto de qué.

Cómo se informó el iniciante sería una sociedad creada por empresarios chileños (dueños de la página Fanatiz) y un ex ejecutivo argentino de Fox, Hernán Donnari. “Una versión que intentó chequear este medio con dos fuentes distintas menciona como hipotética beneficiaria a la empresa Argentina Sports Rights Management LLC”, publicó este domingo el diario Página 12.

En la carta de respuesta enviada por la Superliga a ESPN, Marcelo Elizondo asegura que “la decisión comercial de la Superliga de convocar a Licitación, como los términos y condiciones de la misma, resultan ser absolutamente ajustadas a derecho, negando enfáticamente cualquier tipo de acusación en contrario, por lo que esperamos que las mismas sean respetadas por aquellos que voluntariamente decidan participar”.

La cuestión quedó en suspenso hasta febrero, cuando la Superliga decida a quien le otorga los derechos internacionales de los partidos de primera de la AFA. Pero está lejos de resolverse. Al menos, la cuestión de AFA: hasta cuando los clubes decidirán quedarse atados a un contrato que se firmó bajo el impulso de dos actores que hoy están fuera de escena. Macri y Angelici.