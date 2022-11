Suspicacias, denuncias e internas: ¿El Tata Martino le entregó el partido a la Scaloneta?

La victoria de la Selección Argentina este último fin de semana ante México dejó un saldo de felicidad extrema y euforia por un lado, y mucha amargura y suspicacias por el otro. Y es que si bien el triunfo de la Scaloneta la volvió a ubicar en zona de clasificación a la siguiente instancia del Mundial, la derrota del seleccionado comandado por Gerardo "Tata" Martino no hizo más enardecer a los hinchas y medios del Tricolor.

Resulta que una foto tomada en el túnel del estadio Lusail, al final del encuentro, y un video donde se lo ve al DT argentino amagar una patada justo cuando Lionel Messi abría el marcador con un verdadero golazo provocó que el técnico de la Selección de México sea juzgado no solo por el nivel del equipo, sino también por su nacionalidad. “Se los dije: Gerardo ‘el Tata’ Martino entregaba tácticamente el partido", denunció el periodista mexicano Álvaro Morales.

Y agregó: "Qué esperábamos si tenemos al Caballo de Troya en casa. ¿Quién demonios quería que ganara? ¿Nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros. ¿O quería que ganara su país? Hoy la afición mexicana que hizo un gran esfuerzo por venir hasta acá, por más dinero que tengamos, porque tenemos muchísimo dinero, se va defraudada. Pero, ¿qué esperamos si es un Caballo de Troya? Regaló tácticamente el partido".

Morales se mostró furioso con el planteo de Martino y recordó los otros grandes "fracasos" del argentino a cargo del seleccionado mexicano. "Línea de cinco contra Islandia, casi perdemos en 2021. En 2022 contra Uruguay, perdimos sin centrodelanteros referentes. En el partido contra Paraguay no usamos centrodelantero referente y perdimos. ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Eso pretendía?", dijo.

Y le preguntó al ex DT de Newell´s y el Barcelona: "Tata, ¿para quién dirigías? ¿Para nosotros o para ellos? ¿Para quién maldita sea dirigías? ¿Quién te paga el dinero, tus casi tres millones de dólares anuales? No te lo pueden pagar en otro lado, sólo nosotros te lo pagamos. Pero esto es culpa también de la cultura ‘malinchista’ de nuestros directivos. ‘Todo lo que viene de Argentina es maravilloso. Les encantan los ‘Cholos’, Valdano (Jorge), Bielsistas, Menotistas. Les fascina. Y también, increíblemente, hay un sector de nuestra prensa que está muy contenta, un sentimiento anti selección terrible. Que no es nada nuevo, viene desde los años ochenta. Qué bueno que ya estamos en el otro Mundial”

Luego del encuentro, se viralizó con velocidad una imagen en la que se lo ve a Martino muy sonriente abrazando a Lionel Scaloni. Martino le pone una mano en el pecho a su colega, que le habla al oído. Si bien para muchos se trató de una escena habitual entre dos personas que se conocen desde hace años ( llegaron a jugar juntos en Newell’s Old Boys, en 1995), la imagen suscitó infinidad de comentarios y teorías conspiratorias que tenían al Tata como protagonista. “Hay que levantar la cabeza y seguir. Mientras haya posibilidades, siempre hay que intentarlo. Arabia tiene la necesidad de ganar y nosotros también”, dijo Martino durante la conferencia post derrota.

México tiene la obligación de ganar por tres goles y aguardar una derrota de Polonia ante la Argentina, o de imponerse por cuatro tantos, lo que le daría la clasificación directa, sin depender del otro cruce de la última fecha. Otro que le reprochó el planteo táctico a Martino fue el ex arquero de la selección azteca, Adolfo Ríos. “En el fútbol puedes ganar o perder pero no entregar en charola de plata como lo hizo Gerardo Martino... ¿Cuántas veces intentó salir (el arquero) Ochoa con un balón largo y los defensores argentinos se daban un banquete? Sin un centro delantero es increíble que pienses llegar al área", explicó.

En ese sentido, el ex futbolista aseguró que la Argentina, "sin hacer mucho", terminó llevándose los tres puntos gracias a que Martino le "regaló" la pelota al rival.. "Yo tenía mis dudas, le das toda la iniciativa a un equipo como Argentina que sin hacer mucho termina ganando un partido en donde no metiste ni las manos. Como mexicanos vamos al frente y quien limitó todo fue el Tata, que hizo todo porque no ganara México”, dijo y a través de las redes sociales, cerró: “Se puede ganar o perder, es parte de este hermoso deporte, pero hacerlo como hoy es una desgracia, ocasionada por un técnico tibio, que mencionó ´haremos lo imposible para que México gane´ pues hizo lo posible para que México NO gane!! Una burla total!”.

