Tévez liquidó al "Chapa" Retegui porque no se sumó a Rosario Central: "El fútbol no es para cagones"

Sin lugar a dudas no es el inicio que Carlos Tevez esperaba en su etapa como DT. Y es que el "Apache" no solo perdió sus dos primeros encuentros (1 a 0 ante Gimnasia en Rosario y 2 a 1 frente a Aldosivi en Mar del Plata) como técnico de Rosario Central, sino que se vio envuelto en una completa desprolijidad a la hora de asumir como entrenador del "Canalla".

Recordemos que el ídolo de Boca decidió incursionar en este mundo de la mano del ex entrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey, Carlos "Chapa" Retegui, hasta que el actual secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optó por seguir en su puesto como funcionario y darle la espalda al ex futbolista. “Fue desprolijo. Prefirió más un compromiso político que su sueño”, disparó Tevez en diálogo con TyC Sports.

Retegui asumió la imposibilidad de estar "en el día a día" junto al flamante técnico, pero se comprometió a asesorarlo y acompañarlo en su nueva función. "Es incompatible mi función y trabajar con Carlos. Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renuncia", había dicho en declaraciones a la radio Metro 95.1 semanas atrás.

Esto no hizo más que enardecer al oriundo de Fuerte Apache , quien no dudó en apuntar todos sus cañones contra su ex colaborador: "Soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente me falló la palabra a mí, también a mis hermanos, al profe, a mi familia. Eso fue lo que más me dolió. Fijate que antes de la conferencia hablamos y siempre tuvimos a Central en la mira. El lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día sale hablar a la mañana sin venir y decírmelo en la cara".

De acuerdo con Tevez, se enteró por la prensa que el ex entrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey había decidido no incursionar en el fútbol argentino. “Por eso doy la cara. Te lo digo yo que fue desprolijo y me hago cargo. Como te digo, así como fue desprolijo para mí también, en lo personal. Solamente quería que me lo diga en la cara, pero bueno... Quiero ser prolijo en lo que digo", aclaró.

Y remató: "Es una situación muy difícil y delicada. Es así como ustedes lo dicen, yo estoy más sorprendido que nadie. Hablamos de cómo íbamos a llevar ese proceso y priorizó más las 30 o 40 personas que puso en el cargo que él está que su sueño. En eso falló a mucha gente. Yo creo que el fútbol no es para los cagones, es para los que ponen el pecho y van al frente”.

En otro fragmento de la entrevista, el ex jugador de Boca, Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros, habló de la polémica que generó su título de entrenador. “¿Cómo lo tomé? Riéndome. Ustedes saben lo que viene de atrás muchachos. Lo tienen que decir. Si Caruso (Lombardi) quiere agarrar el curso de técnicos y agarrarse conmigo, no pasa nada. Estoy pensando en Central. Ustedes saben el trasfondo”, dijo.

Además, habló de sus primeras dos experiencias en el banco de Rosario Central y de su deseo de forjar un plantel "protagonista" en todas las canchas. de poder Eso significa tener seguridad defensivamente, en todas las líneas. Hoy estamos buscando una identidad para el equipo que todavía no consolidamos. Si no comenzás a consolidar líneas, no podes encontrar un ideal. Mucho no tenés para jugar, con jugadores que tienen solo una característica. Obvio que me gustaría salir de abajo y presionar arriba. Pero la realidad es que ese Central es muy difícil que se vea. Todo lleva un proceso de trabajo y que los chicos arranquen a confiar en el proceso”, manifestó.

Y sentenció: "Hoy estoy en Central y lo disfruto muchísimo. Muchos van a decir ‘jugaste dos partidos y perdiste ambos’. Pero nosotros como grupo estamos más allá de un resultado. Esto es un proceso, un programa donde vengo a enseñar a los chicos. Tengo una idea, es un momento delicado y el tiempo va a decidir si tenía razón o no. Creo que estamos haciendo las cosas convencidos”.