Tinelli, furioso con Clarín pide que un fiscal actúe de oficio: "¡Sino seré querellante!"

Los ánimos se encendieron, sobre todo en el terreno del fútbol local y en los pasillos de canal Trece, luego de que en el programa “Lanata sin filtro”, de Radio Mitre, difundieran escuchas que ordenó el ex juez Norberto Oyarbide sobre Julio Grondona, en las que Marcelo Tinelli le pidió al ex presidente de la AFA ​elegir a dedo árbitros y horarios de partidos en 2013.

Las escuchas ocurrieron entre el 14 de mayo y el 12 de junio de ese año, y son parte de la causa “Forlín Juan y Otros”, en la que se investigaba a la financiera "Alec Tours" como una supuesta “cueva” para lavar dinero del pase de jugadores.

En la primera escucha, del 4 de junio de 2013, para el partido entre Argentinos y San Lorenzo, supuestamente Tinelli le habla a Grondona para pedirle que “no lo dirija” Diego Ceballos y tampoco ningún árbitro que sea conocido por ser “amigo” de Caruso Lombardi.

-MT: “(Luis) Segura está rompiendo los huevos y van a pedir a Ceballos o a algún amigo de (Ricardo) Caruso (Lombardi). No quiero que me dirija Ceballos. Quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos Delfino. Jamás me enteré que sea hincha de San Lorenzo.

Uno que garantice... Pompei, por ejemplo. No quiero que nos dirija Ceballos, que va a armar un escándalo. Ni Loustau, al que odian en San Lorenzo. Vigliano también es bueno. Pompei es un tipo tranquilo y no va a romper. Delfino va a dirigir bien. Pasa que Caruso rompe tanto los huevos...”.

-JHG: “Me encargo. ¿A quién no querés vos?”.

-MT: “No quiero a Ceballos ni Loustau ni a todos los amigos de Caruso”.

Aquel encuentro terminó 1 a 1 y no fue dirigido finalmente por Ceballos. En encargado de impartir justicia en aquel duelo fue Fernando Rapallini. “Don Julio, me llamó (Javier) Cantero que no quiere a Pitana porque los cagó. ¿Delfino? Trucco no, por favor”, pide Tinelli en otra escucha, referida al partido en el que Independiente descendió ante San Lorenzo.

Lo cierto es que furioso, Tinelli rompió el silencio y se refirió a las escuchas públicamente a través de las redes sociales, donde pidió que algún fiscal actúe de oficio para investigar quién le entregó el material a Jorge Latana para que el periodista lo hiciera público.

“Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante”, advirtió el conductor.

Al mismo tiempo, el presidente de San Lorenzo se preguntó si “las escuchas que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo”, en clara referencia a Daniel Angelici.

Cabe recordar que el ex presidente de Boca fue clave en el retiro de Oyarbide, quien estaba a punto de ser enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura -manejado por Angelici- y, en un supuesto pacto, renunció para evitar ser investigado.

La misma Elisa Carrió denunció un acuerdo espurio. "La renuncia de Oyarbide, el juez más corrupto de la Argentina, prueba su acuerdo con Angelici. Veremos que hace el presidente. Esto se llama impunidad”, había remarcado Lilita en Twitter allá por 2016.