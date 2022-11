Tini, De Paul y la terminante exigencia "secreta" que indignó en el asado de la Scaloneta

Después de las fuertes, injustas y machirulas críticas que recibió por el mal rendimiento de Rodrigo De Paul en la Selección, Tini Stoessel decidió desafiar la recomendación de sus representantes y viajó a Qatar. La cantante de 25 años alentó a su pareja -escoltada por su padre y su hermano- en el encuentro ante México, lo que le valió la "reivindicación" para cierta parte de la hinchada. La victoria no sólo alivió a todos los argentinos y a los jugadores de la Scaloneta, sino que también le dio una bocanada de aire a la parejita, que desde que blanqueó su relación hace cinco meses se encuentra en el foco de las críticas.

La llegada de Tini a Qatar conmocionó no sólo a la hinchada. Por fuera de la cálida bienvenida que le dieron los hinchas argentinos que se encontraban en el sector VIP del estadio, lo cierto es que el clima se tornó un poco más espeso cuando la cantante se hizo presente el domingo en la concentración argentina para poder encontrarse con un todavía cuestionado De Paul por su flojo desempeño ante México.

Después del partido, los jugadores y el cuerpo técnico abandonaron pasada la una de la mañana el estadio y partieron rumbo a la Universidad de Qatar. Se celebró durante la cena y después cada uno partió rumbo a su habitación. Cabe recordar que el único que no comparte dormitorio es Lionel Messi, quien duerme solo en las concentraciones desde que su mejor amigo, Sergio "Kun" Agüero, se vio forzado a retirarse del fútbol profesional por una afección cardíaca.

Por la mañana del domingo, los jugadores que fueron titulares llevaron adelante un entrenamiento regenerativo. Después del almuerzo, todos disfrutaron de una merecida siesta y por la tarde, en el horario de la merienda, fueron recibiendo a sus familiares y amigos más cercanos. De Paul fue de los primeros en despertarse y dejó la habitación que comparte con el "Papu" Gómez ansioso por reencontrarse con Tini, a quien no veía desde la previa del inicio del mundial.

Pese a que se especuló con la posibilidad de que asistiría acompañada por su hermano y su padre, la cantante llegó sola al complejo y mantuvo diplomáticas conversaciones con las mujeres de los otros jugadores; muchas de las cuales son amigas íntimas de Camila Homs. Por expreso pedido de De Paul a Messi y a Di María, Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso se encargaron de hacerla sentir cómoda y bienvenida, aunque la cantante aportó poco para ganarse la simpatía del resto del grupo.

El encuentro de los jugadores con sus familias fue a puertas abiertas y cada uno buscó un lugarcito de la concentración para poder tener un poco de intimidad. En el caso de Di María, por ejemplo, se acercaron 22 de sus más cercanos a acompañarlo. Le siguió el grupo de aguante de Lautaro Martínez, que ascendió a diez personas. Tini y De Paul hicieron lo propio en un sector del complejo, aunque una exigencia generó indignación en la concentración: la parejita exigió que ninguno de los invitados pudiera tomarles imágenes.

Cabe recordar que durante la explosiva y mediática separación de Homs, tanto Lionel Scaloni, como el propio Lionel Messi, intervinieron y le exigieron al jugador que bajara su perfil mediático de cara al mundial. De Paul también recibió las críticas del Cholo Simeone, quien cansado por su bajo rendimiento y elevado perfil mediático, decidió tirar la toalla y lo frisó en el Atlético. Fue, claro, después de que le mintiera al cuerpo técnico para poder escaparse a Estados Unidos y encontrarse "en secreto" con su novia.

Mientras que la mayoría de los jugadores compartieron las románticas postales del reencuentro con sus parejas y familias, De Paul y Tini optaron por no difundir nada y se blindaron. Sin embargo, el deportista no pudo contener su necesidad de seguir copando los titulares (y no los deportivos, precisamente) y le dedicó un especial mensaje a su suegro, Alejandro, quien celebró su cumpleaños en la cancha ante México, después del duro problema de salud que sufrió hace pocos meses atrás.

"¡Feliz cumple, Ale querido!", le dedicó a través de Twitter De Paul al padre de Tini, quien había compartido una foto de la cantante y su hermano en el estadio alentando a la selección. Luego, compartió un video en Instagram de un hincha que celebraba la presencia de la cantante en el estadio, y le dedicó: "Viniste en la mala, sos increíble". Atenta al tierno agradecimiento, Tini le respondió: "Siempre, te amo mucho; Rodri".