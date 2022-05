Todo lo que debes saber sobre Qatar 2022

La Copa del Mundo, que se disputará por primera vez en suelo árabe entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, contará con 32 participantes (en junio se definirán los últimos tres clasificados).

Aún hay muchas cosas por definir antes de que ruede el balón en un país cuya infraestructura y clima no compaginan de la mejor manera con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Sin contar con que Qatar no se caracteriza por su tradición futbolística precisamente.

La polémica ha rodeado todo lo que tiene que ver con esta edición del Mundial, desde que Qatar fue elegida como sede en el 2010. El país aún tiene muchas cosas que definir en cuanto a las normas durante el evento. Y si entre tus planes está viajar al continente asiático para la edición 22 del torneo organizado por la FIFA, aquí te dejamos todos los detalles para que sepas qué esperar.

¿Qué se necesita para viajar a Qatar?

Qatar es uno de los países de Oriente Medio que ofrece mayores facilidades para entrar a su territorio. Los ciudadanos de por lo menos 86 países no necesitan visado para entrar. Fanáticos de muchas de las selecciones participantes sólo necesitan un pasaporte válido y con más de seis meses de validez y un boleto de avión de salida del país.

Los hinchas de Argentina, Portugal, Francia, España, Polonia, por ejemplo, pueden pasar hasta 90 días en Qatar sin solicitar ningún permiso adicional. Otros como Brasil, México o Estados Unidos solo tienen permitido 30 días, con la opción de una prórroga de 30 días extras.

A medida que se acerca la fecha el precio de los boletos aéreos sigue subiendo. Una opción que parece más económica es viajar a Arabia Saudita y de ahí dirigirse hacia alguna de las cinco sedes del Mundial: Doha (capital de Qatar), Al Wakrah, Rayán, Jor o Lusail).

Los favoritos a levantar la copa del mundo

Brasil, Francia, Inglaterra, España y Argentina aparecen como favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022. La selección de Brasil tiene 20 años sin ganar el título, pero una plantilla llena de grandes figuras. Para Francia será la oportunidad de volver a repetir como campeón. Mientras que para Argentina, actual campeón de la Copa América, podría ser la despedida de Messi de la albiceleste.

El astro argentino incluso podría seguir rompiendo récords durante el Mundial de Qatar. Messi necesita hacer cuatro goles en esta edición para ser el máximo goleador argentino en los Mundiales, superando a Batistuta. También podría convertirse en el jugador con más partidos jugados en toda la historia de la competición. Para ello debe jugar todos los partidos y llegar a semifinales. Solo así superaría el récord de Lothar Matthaus.

A pesar de todo, Messi no figura como el favorito de la casa de apuestas Codere para ser el máximo goleador de la cita mundialista. Lo superan otras figuras como Harry Kane (Inglaterra), Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Benzema (Francia).

Normas que debes cumplir

Hay algunas reglas de la cultura árabe, específicamente en la religión musulmana, que aún no han quedado claro si van a sufrir algún tipo de flexibilización. Beber alcohol en Qatar, por ejemplo, no va a ser posible en cualquier lugar. Ya es habitual que se permita su consumo en los hoteles y en algunos clubes nocturnos. Pero poder beber en los estadios todavía no está garantizado.

Según las leyes qataríes, el consumo de alcohol o estar borracho en público es ilegal. FIFA sigue trabajando para que los estadios sean una excepción. Un objetivo muy importante teniendo en cuenta que uno de los principales patrocinadores del Mundial es una marca de bebidas alcohólicas.

Y al igual que pasa en muchos países árabes, la forma de vestir estará en el punto de mira de las autoridades. Aunque las altas temperaturas hagan desear lo contrario, la ley en Qatar prohíbe ropa muy reveladora en público. Se le aconseja a hombres y mujeres que hombros y rodillas estén cubiertos.

Además, entre alguna de los códigos de conducta más polémicos está que no se puede mostrar afecto en público y la homosexualidad es considerada ilegal.

Como era de esperar, el Mundial de la FIFA Qatar 2022 no dejará indiferente a nadie. La cita deportiva seguro estará llena de polémicas, tanto dentro como fuera de la cancha. Hasta ahora Qatar ha tirado la casa por la ventana para llenar de lujo la competición. Con la construcción de estadios, un aeropuerto a estrenar, hoteles y vías de comunicación nuevos. Solo queda esperar si la competición demuestra que los países árabes, a pesar de tu poca tradición futbolística, son una buena elección para el futuro.