Todos viven del Diego: ahora subastan la camiseta que Maradona usó en la final del Mundial de México 1986

Otra subasta. ¿Otra polémica? Por ahora no. Pero nunca hay que decir nunca. La razón es que, en pocos días, se subastará la camiseta que Diego Armando Maradona utilizó en la final del Mundial de México 1986, frente a Alemania, y donde Argentina se consagró como campeona. La casaca será puesta en venta en Estados Unidos y el 10 se la había regalado al fallecido relator José María Muñoz.

Ahora, la familia del recordado conductor radial la subastará a través de la casa Julien’s. La camiseta de Diego será puesta en venta en un lote llamado Leyendas del deporte, entre los que estarán otras camisetas de Lionel Messi, Pelé, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Muhammad Ali, Tiger Woods y Michael Schumacher, entre otros.

Hasta el momento, la casaca de Maradona, que utilizó el 29 de junio de 1986, cuando la Selección que dirigía Carlos Salvador Bilardo le ganó a Alemania por 3 a 2, fue puesta a la venta con una base de 10 mil dólares. Los especialistas de la casa de subastas creen que podría obtener entre 40 mil y 60 mil dólares. Pero con Maradona nunca se sabe. Hasta ahora hay dos ofertas y quedan poco menos de 12 horas para el cierre de la negociación.

Según explicaron los familiares de Muñoz, que falleció en 1992, la camiseta fue entregada por Maradona cuando finalizó el Mundial. De hecho, Maradona la autografió y escribió una dedicatoria para el relator a la altura del pecho: “Para José María con todo mi cariño”. Los especialistas certificaron que la camiseta es original y la firma de 10 también.

La polémica por la camiseta usada contra Inglaterra



El 4 de mayo, la camiseta que utilizó Maradona durante la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial de México en 1986 fue vendida por una fortuna: 7,142,500 libras, que equivalen a 8.900.000 dólares. La compró un grupo inversor de Emiratos Árabes, por orden del Emir de Qatar.

En aquel partido, Diego brilló como nunca e inscribió su figura en la historia de los mundiales: Primero hizo el famoso gol con "la mano de Dios" y, después, hizo arte y marcó el segundo, el famoso "gol del siglo".

Mucho se habló de esa camiseta, que era propiedad del jugador inglés Steve Hodge, quien decidió venderla luego de 36 años. "No, no es ésa la camiseta que mi papá usó en el segundo tiempo. ¿Qué va a decir, que tiene la del primero sin goles? Es la que usó contra Inglaterra, hasta ahí sí. No tiene manera de comprobar que tiene la del segundo tiempo. Te voy a explicar: él no tiene la camiseta de los dos goles, pero obviamente no lo puede decir, porque la de él tiene otro valor", dijo Dalma Maradona, quien aseguró que la original la tenía Claudia Villafañe, su mamá.

Pero Dalma se equivocó. Cuando terminó el histórico partido contra Inglaterra, Diego le dio su camiseta, la del segundo tiempo, a Steve Hodge. Por supuesto, Diego había guardado la del primer tiempo, que con los años se la quedó Claudia Villafañe. ¿Por qué motivo se supo que la del segundo tiempo la tenía el inglés y no Claudia? La casa de subastas Sotheby's realizó un minucioso trabajo y confirmó que la camiseta subastada es la que usó Maradona en el segundo tiempo para convertir los históricos goles del triunfo 2-1 en los cuartos de final de México 1986.

A pesar de esto, Dalma afirmó: "Hay dos camisetas, una que usó en el primer tiempo y otra en el segundo. No hay registro fílmico que compruebe que se la haya cambiado, pero conociendo un segundo a mi papá, sabés que esa camiseta no se la daría a nadie… La del primer tiempo la cambiás, sí, porque no sabés lo que va a pasar en el segundo. Yo sé fehacientemente que no la tiene él, y sé quién sí. No quiero decir quién la tiene porque es una locura".

La casa británica la desmintió. Hicieron una análisis fotográfico y con especilistas y confirmaron que era la de los famosos goles contra Inglaterra. "Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes”, expresaron y aclararon el método que utilizaron para validar la autenticidad de la camiseta: “Parte del desafío al evaluar la camiseta fue identificar la camiseta con los dos goles históricos".

Y sumaron: "Como parte de este esfuerzo, Sotheby’s trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración. La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido”.