Tras la cárcel, La Hiena Barrios anunció su retiro: "Quiero darle un final como se lo merece mi carrera"

Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios es sin lugar a dudas uno de los boxeadores más controvertidos que dejó este suelo. A sus 45 años, su carrera quedó manchada y sus años de gloria forman parte del pasado luego cumplir la condena a cuatro años de prisión por el homicidio culposo agravado de Yamila González, ocurrido el 24 de enero de 2010 en la ciudad balnearia.

Para aquellos olvidadizos que no recurran lo que ocurrió: el domingo 24 de enero de 2010, el oriundo de Tigre chocó su camioneta contra otro vehículo en la ciudad de Mar del Plata, lo que causó que el Renault 147 chocara, golpeara y pasara por encima a Yamila González, una joven de 20 años embarazada de 6 meses. Barrios se dio a la fuga por una calle en contramano y se entregó horas más tarde.

El boxeador declaró ante la Justicia de Mar del Plata que él no sabía que había personas heridas en el accidente y tras pasar unos días detenido, fue liberado el 16 de febrero gracias al fallo otorgado por la sala III de la cámara de apelaciones y garantías de Mar del Plata, que consideró la ausencia de antecedentes penales de "La Hiena" y que el delito por el que se lo acusaba (homicidio culposo agravado) era excarcelable.

Las pericias llevadas a cabo por la investigación del caso -hechas varias horas después del accidente- determinaron que Barrios no se encontraba alcoholizado o bajo el efecto de drogas. El 4 de abril de 2012, "La Hiena" Barrios fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. También le dieron ocho años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de automóvil y después de 22 días en prisión, quedó en libertad luego de pagar 200.000 pesos argentinos como indemnización.

A casi 12 años de aquel accidente, Barrios se mostró durante el evento de presentación de la pelea que llevarán a cabo Marcos René "El Chino" Maidana y el polémico youtuber uruguayo Marcos Cabrera Rodríguez. El evento se realizó en el hotel Hilton Buenos Aires, en Puerto Madero, y contó con la presencia de varios boxeadores y una cantidad inhumana de influencers.

En diálogo con BigBang, el​ campeón del mundo (2005-2006) de la categoría superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por su sigla en inglés) avisó que el año que viene le pondrá fin a su carrera y aclaró que nunca se subiría al ring con otra persona que no sea boxeador. "¿Si me subiría al ring con un youtuber? No, la verdad que me gustaría volver a subirme al ring pero con un boxeador", aclaró.

Y agregó: "A mi me gusta, me apasiona mucho el boxeo, soy fanático del boxeo y el mejor boxeador del mundo (por el Chino Maidana) está en la Argentina. Sigo con ganas de seguir subiéndome al ring, estoy preparándome para el próximo año, para el mes de abril, para poder volver a presentarme". Consultado sobre la rutina que está realizando, explicó que está tonificando y agrandando sus músculos porque su idea es competir en una categoría superior a superpluma.

En ese sentido, resaltó: "Ahora estoy haciendo musculatura para poder subir un poco de peso. Voy a subir y a pelear en una nueva categoría" y sobre la intención del Chino Maidana de subirse al ring con un desconocido y ajeno al boxeo, señaló: "La verdad, lo que haga el rey está bien". Sobre la condena que lo obligó a colgar los guantes por un tiempo, explicó que aquel accidente lo llevó a "retirarse" y quedarse en su casa postergado.

Según explicó, su intención es retirarse el año que viene sobre el ring y darle un cierre a su carrera acorde. "Estuve casi diez años postergado acá en la Argentina, estuve retirado y en mi casa relajando: Estuve en Córdoba, estuve en Junín y ahora estoy nuevamente preparándome para poder salir adelante y poder darle un final bonito y como se lo merece mi carrera. Ya lo vamos a comenzar a cerrar el año que viene. El próximo 2022 vamos a comenzar a cerrar mi carrera", cerró.

Luego de cumplir su condena y tras cuatro años en prisión, La Hiena Barrios protagonizó cuatro peleas: reapareció el 14 de diciembre de 2018, cuando venció por nocaut técnico en 8 asaltos al brasileño Adailton De Jesús. Luego le ganó por puntos al puntano Esteban Stodulski, el 15 de junio de 2019, y al entrerriano Diego Cháves, el 28 de septiembre del mismo año.

La última pelea la tuvo el 20 de febrero ante otro ex titular ecuménico, el mendocino Jonathan Barros, en una pelea a realizó en el estadio Arena Villa Carlos Paz. Este último le rompió el invicto, ya que el de Tigre cayó por puntos en el duelo de ex campeones mundiales. La Hiena Barrios ostenta un palmarés de 53 victorias (36 por la vía rápida), 5 derrotas y 1 empate.

“Yo me perdoné, porque para seguir hay que perdonarse. Me sentía muy culpable por el momento que le hice pasar a mis hijos, lo sentía como una mochila aunque los amo con locura. Hice cosas públicamente de las que no quedaron bien vistos mis hijos. Yo les pido perdón todos los días. También le pedí perdón a Dios y me perdonó. Aprendí que si Dios mandó a Jesús para que pagara por nuestros pecados y yo pasé dos años y tres meses en la cárcel, ya no tengo más pecados. Estoy limpio”, había dicho en una de sus últimas apariciones públicas en abril del año pasado.