Un ex DT de San Lorenzo le reclamó una deuda y Tinelli enfureció: publicó el contrato y su dirección

El presente de San Lorenzo es pobre hasta en la victoria. Mientras que el equipo de fútbol se hunde y solo suma 2 de 12 puntos en juego, la crisis institucional del Ciclón se mudó al básquet: Silvio Santander -que logró convertir al conjunto de Boedo en pentacampeón de la Liga Nacional en julio del año pasado, despidiéndose entre elogios y aplausos- le reclamó públicamente a Marcelo Tinelli una deuda que el club le adeuda a 10 meses de su salida.

Lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter, donde utilizó la ironía para apuntar todos sus cañones contra el conductor televisivo. “A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr. Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más”, escribió, manifestando una vez más su descontento con la directiva de San Lorenzo.

Resulta que días atrás, el ex DT del Ciclón ya había hecho referencia a la deuda que la institución mantiene con él desde hace unos meses. "En mi caso se mantiene una deuda muy importante de parte de San Lorenzo, y es algo molesto, no es algo que debería suceder, muchos estamos esperando cobrar. Cada vez que intento comunicarme con alguien del club no me responden", había resaltado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con el programa Uno contra Uno, aseguró que hizo todo "a través de mi agente", pero aclaró que no encontró una solución viable a su problema. "Sé que no soy el único. Estoy intentando de hacer las cosas de buena manera para no llegar a un juicio y no tener que recurrir a FIBA", amenazó Santander, quien asumió como técnico del equipo de básquet en 2020 en reemplazo de Néstor García.

Cansado, el DT de 50 años publicó un contundente mensaje junto a una foto de Tinelli sosteniendo el trofeo de la Liga Nacional mientras mostraba los cinco dedos de la mano en referencia al pentacampeonato del Ciclón en básquet. Claro está, la respuesta del conductor fue inmediata e igual de contundente: expuso el contrato privado entre San Lorenzo y Santander, y no conforme con eso también publicó la dirección del DT que actualmente dirige al Guaiqueríes de Venezuela.

A través de las redes sociales, Tinelli afirma que Santander cobró 1.400.000 dólares y que solo le resta cobrar una última cuota de 700 mil dólares que será abonada a la brevedad. "Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo", escribió Tinelli, arrobando a Santander.

Y agregó, junto a la imagen del "Acuerdo de Pago - Rescisión de Contrato".: "Le recuerdo Sr Santander, que usted, en la recisión que hizo con el club durante mi licencia, firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen que en @SanLorenzo , cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad".

Actualmente, San Lorenzo mantiene deudas con Alex Pérez, Claudio Pereira, Jerome Meyinsse, Eric Dawson, Mathías Calfani, Justin Williams, Gani Lawal, Ramón Clemente, Donald Sims, y el agente de este último, Ben Pensack. Solamente teniendo en cuenta a estos jugadores que hicieron el reclamo correspondiente ante la FIBA, la deuda del “Cuervo” asciende hasta los 800.000 dólares sin tener en cuenta los 700 mil que le adeudan a Santander aún.