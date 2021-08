Un millón de dólares por el pañuelo que usó Messi para secarse sus lágrimas en su despedida del Barcelona

Durante los primeros días de agosto, Lionel Messi pasó de la alegría a la tristeza a raíz de su inesperada salida del Barcelona, a un momento de mucha tranquilidad luego de su llegada al PSG. En pocas horas, La Pulga entró llorando al auditorio que le preparó el equipo español para hablarle al hincha catalán que todavía no terminaba de digerir su partida. “No sé si voy a poder hablar", había dicho.

En ese momento, remarcó que su principal deseo era el de seguir vistiendo la camiseta del culé y agregó: “Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad. Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver".

Pero después de contar que le prometió a sus hijos que iban a regresar a Barcelona y agradecerle a sus compañeros y a los hinchas lo vivido en el Camp Nou, Messi no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto ante la mirada de todos, sobre todo la de su esposa, Antonella Roccuzzo, quien al verlo atinó apararse y le acercó un pañuelo de color blanco para que pudiera secarse, tranquilizarse y tomar, de alguna manera, un poco de aire para continuar con su descargo.

Ese mismo pañuelo que usó Leo para limpiarse la nariz fue, al parecer, recogido de la basura tras la conferencia por un oportunista con mucha visión de negocios que pide ni más ni menos que un millón de dólares para hacerse con el retazo de tela que ahora ya es parte de la historia del fútbol moderno. Entre los argumentos que da el negociante, asegura que lo "recogió" de la basura después del final de la conferencia.

Además, señala que el valor del pañuelo se basa en la idea de que contiene el “material genético” de Messi que puede usarse para hacer un clon de la estrella del fútbol. Por otra parte, "Milonga Customs", un sitio con más de 70 mil seguidores que se dedica a vender "muñecos bizarros" por internet, decidió ir a lo "seguro" y convertir en mercancía un pañuelo de papel, que simula ser el que usó Messi para secar sus lágrimas, por unos 400 pesos.

Los emprendedores argentinos convierten en figuras coleccionables a aquellas personalidades o elementos -en este caso el pañuelo- que fueron memes o que consideran relevantes para la cultura argentina. Dentro de su catálogo tienen productos como una figura del Doctor Milagro, de la novela de Telefe, Los Simuladores, Okupas y hasta Jorge Hané, el empresario del comercial de Reduce Fat-Fast y el Mago sin Dientes.

El posible debut de Lionel Messi en el PSG en el partido del próximo viernes ante Brest, como visitante, generó una gran expectativa en la ciudad del noroeste de Francia con entradas agotadas y polémica por la reventa. El club que recibirá la visita del equipo dirigido por Mauricio Pochettino confirmó que se agotaron las entradas que se pusieron a la venta para el estadio Francis-Le Blé que tiene una capacidad de 15 mil espectadores.

Si bien todavía no está confirmada la presencia de Messi, la ciudad portuaria de la región de Bretaña está conmovida con el partido del viernes y esto generó un aumento en la oferta de entradas en sitios de internet. Según informa el portal de la radio RMC, las entradas de reventa ya están publicadas en un promedio de 150 euros cuando habitualmente el ticket más caro sale 80 de la misma moneda.