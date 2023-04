Un sol para el rojito: Santi Maratea presentó la colecta para Independiente

Después de las cargadas en las redes sociales, Santiago Maratea brindó una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América para dar inicio oficial a la colecta para Independiente. Solo a alguien que nunca trabajo en su vida se le ocurre empezar a pedirle dinero a la gente justo a fin de meses. Como sea, el influencer llegó a la cancha cerca de las 12 del mediodía para dar comienzo a la recaudación para salvar al club de Avellaneda de la quiebra. Como bienvenida y agradecimiento por salvar a la institución del remate, lo esperaba un carnet de socio y una camiseta de Independiente con su apellido en la espalda, todo de canje, y obsequio de Juan Marconi, vicepresidente 3° de la institución.

Antes de que empiece la conferencia, en la cual explicó cómo será la colecta millonaria, Maratea dejó cuatro links de Mercado Pago y el alias para darle comienzo al salvataje a través de historias de Instagram en donde también explicó que debido al aumento del dólar, se necesitarán aún más personas que ayuden.

“Al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones ponen $4000 pesos, pagamos la deuda. Pero como subió el dólar, necesitamos recurrir a más hinchas, lo que hace dos semanas eran 2 millones de hinchas, hoy son 2 millones 200 mil hinchas poniendo $4000 pesos para pagar todo”, afirmó.

No es la primera vez que sucede algo así en el fútbol argentino. En el caso de San Lorenzo, los socios organizaron en una colecta para que el club vuelva a tener su estadio ubicado en Boedo, barrio que lo vio crecer. En el caso de Racing, las filiales se unieron y pactaron una marcha frente al Congreso de La Nación para luego movilizarse a la AFA en contra de que el club cerrara sus puertas y hasta hubo personas que se encadenaron a la sede para que eso no sucediera. Los hinchas de la Academia también juntaron dinero pero organizado por los socios.

Hoy en día las cosas cambiaron y en el caso de Independiente, eligió al reconocido influencer, que ayuda en diversas causas sociales, para que salve al club de quebrar. Se necesitan un poco más de USD 20 millones y para ello, creó cuatro tipos de links para donar directamente de $32.000, $16.000, $8.000 y $4.000. Además, creó un alias y CBU para que cada uno dé lo que puede.

Frente a los periodistas y trabajadores del club, Santi Maratea explicó cómo empezó toda esta recaudación: “Yo soy muy amigo de Juan Marconi (videpresidente) hace muchos años y desde ahí que pegué onda. Hemos hablado muchas veces, el me tiró la idea pero siempre me cagué de risa porque cómo voy a juntar esta plata y pensaba, quién pondría plata para el rojo…”.

No tengo que convocar a personas que no son hinchas de Independiente, esto es más organizar a la gente de Independiente más que invitar a otras a que se sumen

Sobre su trabajo diario en las redes sociales, que se basa en recolectar dinero para diferentes causas sociales dentro del país que ayudan a sobrevivir, entre otras cosas, a personas que necesitan algo específico como por ejemplo una medicación, contó cómo es el proceso y cómo hace que todo lo que se propone, se ejecute.

“Me armé un ejército de empatizadores, gente que yo le cuento lo que voy hacer, ellos empatizan y colaboran. En este caso no es así, porque la gente de Independiente entiende lo que está pasado, lo único que falta es que una persona organice y que esa plata vaya a donde tenga que ir. Todas mis colectas tienen una trazabilidad donde vos podes ver a dónde va la plata. Hay un momento que esa trazabilidad se pierde, que es cuando yo hago el pago. En esos 20 segundos, nadie sabe lo que pasa con la plata, pero es hasta tener el comprobante de pago y se termina”, aseguró.

Asimismo, comentó que le sucedió que la gente donó de más y le sobraron 100 mil dólares que quedaron a su favor y no quiso quedársela por más de que la merezca, sin que antes la gente lo sepa. “Tengo mucha plata en frente y no la toco. Sé que la puedo manejar. Hay 20 millones de dólares y no lo voy a tocar”, decretó.

“Lo primero que pensé es pedirle una cuenta de Mercado Pago a un hincha para poner la plata. En este caso, pedirle a alguien que le entren 20 millones de dólares en su cuenta, lo va a traer en un problema tarde o temprano. Ahí me enteré lo que es el fideicomiso, que está armado por los hinchas. Está armado y se pensó con abogados y contadores, no es algo que esté conectado con Independiente”.

Sobre el dinero en cuestión, sostuvo: “Esa plata no pasa por el club. El manejo total de la plata es meramente mía. El objeto del fideicomiso es pagar las deudas más importantes que tiene Independiente. Las que están en una urgencia. Suman el total, pasan el 20 millones de dólares. Entiendo que en el fideicomiso está el beneficiario que es la persona que necesita la plata para salir de la deuda, el fiduciario que es quien la maneja y el fiduciante a la persona que se le paga. Son millones de hinchas representadas por una sola persona”

Hay una realidad y es que la cantidad de dinero es muchísima y por lo cual tiende a ser dudoso el cómo se moverá, qué pasará una vez que esté todo listo y es por ello que Maratea se tomó el tiempo de explicar cómo va a ser el paso a paso.

“Hay un mito de que es para lavar plata y no entiendo cómo si es todo en blanco, a través de Mercado Pago. Quien lavaría plata si es una colecta del cual está enterado todo el país. Todo tiene trazabilidad. Se puede saber quién puso cada peso, de donde viene, a donde va, tenemos en el fideicomiso y un equipo de abogados, auditores, personas que están chequeando de que todo lo que tiene que pasar. Esto es confiar en mí o no. Pero dentro de mi equipo el más rompe bolas soy yo. El día que entendí que el auditor es el que corrobora que esté pagando lo que se tiene que pagar, pedí tres auditores porque no tengo nada que ocultar”, manifestó Maratea.

Y concluyó: “La colecta ya arrancó, ya subí los links. Hay 4 links con monto y un alias para que cada uno ponga la plata que quiera. Si van a usar el alias tienen que chequear que el nombre de la cuenta es el que estamos usando nosotros. Seguramente va haber alguien que cambie una sola letra y van a empezar a robar. No hay forma de que nosotros controlemos eso, entonces la mejor forma es que corroboren que el CBU y el nombre de la cuenta es el que tiene que ser”.