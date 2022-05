¿Una camiseta por un penal? Los regalos de Boca a los árbitros, el enojo de Always Ready y la palabra de Bermúdez

Un hecho insólito, propio de una ficción -o quizás de los viejos dirigentes del fútbol- ocurrió durante el encuentro entre Always Ready y Boca. Y no, no hablamos del curioso penal que el árbitro peruano Kevin Ortega sancionó en contra del conjunto boliviano y que Eduardo "Toto" Salvio cambió por gol, aunque podrían estar relacionados. Resulta que una vez finalizado el polémico partido que le permitió a un Boca que venía en la cuerda floja acomodarse en el Grupo E de la Copa Libertadores, el club local denunció que la dirigencia xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol, le hizo "unos regalos" a la terna arbitral en la previa del partido.

Curiosamente, el juez que tenía que impartir "justicia" terminó beneficiando al cuadro argentino. “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”, denunció Andrés Costa, presidente de Always Ready, en diálogo con TyC Sports.

Según trascendió, la policía de Bolivia junto a autoridades de Conmebol ingresaron al vestuario de los jueces y encontraron varias bolsas con camisetas de Boca luego de que una oficial, a cargo de la seguridad del estadio Hernando Siles de La Paz vio como una comitiva del club argentino llegaba con bolsas y obsequios para Ortega. De hecho, esta situación quedó plasmada en un video que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Una vez que tuvo el video en su poder, Costa confirmó que llamó a la delegación de la Conmebol y "es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos". "Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”, agregó el presidente del conjunto boliviano.

Sin pelos en la lengua, apuntó contra los directivos de Boca y para la calma de los hinchas xeneizes, aclaró que no tiene la intención de pedir los puntos del partido, sino que se juzgue a los árbitros. “La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”, cerró.

Lejos de esconderse, Jorge Bermúdez -miembro del Consejo de Fútbol de Boca- tomó aire luego de jugar en al altura y no solo confirmó el hecho, sino que detalló que es una práctica que hacen desde que asumieron en la dirigencia de Boca. "A mí siempre me gusta hablar de cosas serias, importantes, y les voy a decir la verdad, para que todos los sepan. Desde que estamos en Boca, como Consejo, en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos que estamos, hay testigos. Con altura o dignidad, nunca fuimos a pedir la camiseta porque se equivocan ni ahora vamos a ir, ja. Me da risa la situación", explicó Bermúdez.

Además, explicó que el Consejo de Fútbol "siempre" le regaló "presentes" al cuerpo arbitral. "Lo hacemos desde que inició nuestro ciclo. No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes. Veníamos para el avión cuando nuestros asesores de prensa nos dijeron 'mirá lo que está pasando'. Nos dio curiosidad, pero más por ser una situación de algo que era increíble", completó el ex futbolista.

Antes de finalizar, se tomó unos segundos para hablar del árbitro que le dio un muy dudoso penal a Boca y lejos de cuestionar su labor, afirmó que dirigió de manera correcta. "Normal, me pareció normal, no vi situación anómala. No nos hemos caracterizado nunca de hablar de detalles. La jugada del penal es difícil, el arquero sale rápido, choca con el jugador y la pelota, salir a señalar un árbitro sin VAR es injusto. Me pareció un arbitraje normal", cerró.