¡Una fortuna! De comisiones a posible dueño, la millonaria letra chica del contrato de Messi

Lionel Messi se ha ganado el lugar de mejor jugador de fútbol del mundo, tras casi 20 años de romperla en Europa y luego de haber alzado la Copa del Mundo en Qatar 2022. La gloria alcanzada con la Selección Argentina, fue la frutilla del postre con la que dejó en el camino la disputa con Cristiano Ronaldo.

Esta realidad se vio reflejada en la exorbitante contrato ofrecido por el Inter de Miami, el equipo de la liga de fútbol norteamericana del cual es dueño David Beckham, que además de ofrecerle un salario de 40 millones de euros al año hasta 2025, le otorgó otras ganancias que presentan, entre otras cosas, oportunidades a futuro.

Es cierto que hay una cláusula que establece que si tanto el club como el futbolista deciden, al finalizar el segundo año del vínculo, terminar el contrato, se podrá hacer. Aunque la idea es que el 10 argentino inclusive se quede de cara al Mundial que se realizará en los Estados Unidos (EE.UU), México y Canadá. Y hasta más tiempo si es posible.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Eso quiere decir que los tres años estipulados originalmente, podrían ser muchos más. La renovación se hará año tras año, aunque las otras condiciones del contrato no se pondrán en debate y se respetarán, sin importar el paso del tiempo de Lionel.

¿Futuro dueño de un club?

El ex futbolista inglés, que es el virtual propietario del nuevo club de Messi, en realidad cuenta con el 10 por ciento de las acciones. Pudo comprarlas a partir de un contrato que firmó con Los Angeles Galaxy cuando emigró a la MLS. Allí, se le abría la posibilidad de un futuro convertirse en integrante de alguna franquicia en el país norteamericano.

Su verdadero dueño -con 48 por ciento del paquete- es el empresario cubano-norteamericano Jorge Mas Santos, un empresario de la construcción dueño de MasTec, una de las firmas más importantes del hemisferio y además es presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana y del club de fútbol Real Zaragoza de La Liga de España.

Cabe recordar que la estructura deportiva de los EE.UU es muy diferente a las que existen en los demás países de occidente y el resto del mundo. Proyectos competitivos en la escuela secundaria y universitaria, sorteos -draft- para llegar a los nuevos jugadores de cada deporte, límites salariales y franquicias. Las organizaciones de socios de un club, no existen en el país de la libertad. Los equipos son empresas, y tienen dueños y accionistas.

Esta sería la nueva oportunidad que le ofrecería el contrato del Inter al rosarino. El de poder hacerse con la mayoría de las acciones de una franquicia del fútbol local y tener su propio club. Una tentadora propuesta de cara a un eventual retiro.

Comisiones de indumentaria

El mundo empresarial del deporte sabe que Messi todavía es una mina con mucho oro que sacar, y su representante, su papá Jorge Messi, también lo tiene claro. Es por eso que en el contrato están establecidas cláusulas respecto a las ventas de camisetas y demás indumentarias deportivas que lleven su nombre.

Es una relación de beneficio mutuo, ya que saben que la producción y la ganancia se va a multiplicar exponencialmente respecto a la situación actual. Algo que todo el mundo podrá ver en los próximos meses, cuando la remera del Inter con el 10 y el apellido de Messi detrás, sea la nueva casaca furor entre todas las generaciones y se muestre en todas las ciudades del planeta.

El porcentaje de 10 por ciento de las ventas de la camiseta puede no parecer enorme, pero reflejará una cifra mucho más grande en relación a las ganancias que tendrá Adidas descontando los gastos de producción, amortización y demás.

Comisiones de televisación

Recientemente la MLS firmó un contrato con Apple TV para la transmisión de todos los partidos de su liga durante 10 años a cambio de un monto enorme: 2.500 millones de dólares. Es un hecho que la llegada de Leo amortizará ese número mucho más que lo que lo haría si el argentino no emigrara a EE.UU.

Como agregado a su contrato, Messi tendrá un beneficio único que refleja la importancia de su llegada. Apple TV le brindará el 15 por ciento de las ventas de los abonos de la MLS Season Pass, demostrando el salto en la ganancia que le dará a la promoción anual el fútbol exquisito del rosarino.

La realidad es que al jugador franquicia, categoría que sólo tienen pocos en la MLS -tres por equipo como máximo-, y que le permite tener salarios superiores a la media, también se vieron reflejados en las comisiones recibidas. Allí, lógicamente, le sacará mucha ventaja al resto de las estrellas que compartirán su categoría, con cuestiones como las que se vieron en en estos acuerdos.

"He tomado la decisión de ir a Miami. Todavía no está cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas, pero hemos decidido ir por ese camino", anunció "La Pulga" días atrás. Rechazó una propuesta del fútbol de Arabia Saudita que involucraba una cifra de 400 millones de dólares. Aunque tampoco lo hizo por migajas.