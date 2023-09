"Ustedes ni siquiera jugaron en Europa": la frase que detonó la interna entre Demichelis y el plantel de River

River llegó a tocar el cielo con las manos a través de Marcelo Gallardo, que se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club de Núñez y claramente, lo que se le venía después a la comisión directiva no iba a ser fácil: encontrar un nuevo director técnico. Aún así, apostaron a su valentía, su pasado como futbolista y su amor por el club para contratar a Martín Demichelis, que comenzó en alza y hasta logró consagrarse campeón del torneo local, pero su imagen se empezó a deteriorar poco a poco y a esta altura, se estaría viviendo una interna muy difícil de manejar.

A fines del mes de julio, River se consagró campeón del Torneo de la Liga 2023 con un nivel altísimo de juego, a dos fechas de que termine el torneo y con nueve puntos de diferencia ante el subcampeón, que fue Talleres. Fue un camino repleto de halagos que quedará marcado en la historia, pero sin darse cuenta, luego de aquel título le llegó “la resaca del campeón”, como se lo llama en el fútbol, y su presente comenzó a decaer.

Luego de coronarse, quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores por penales ante el Inter de Brasil, luego fue eliminado en Copa Argentina contra Talleres, y como si fuera poco, está viviendo una de las peores rachas en su historia jugando de condición de visitante: en sus últimos 14 partidos, ganó solo uno. Empató seis y perdió siete. De local da cátedra, pero cuando le toca afrontar a otro equipo en el campo de juego del rival, sumar de a tres se le está haciendo cuesta arriba.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la Copa de la Liga que se está disputando, lleva seis partidos de los cuales sólo ganó tres. Empató uno y perdió dos por lo cual se ubica en el cuarto puesto de la tabla. Eso no es lo peor, sino que todo su presente, se desenvuelve a través de una crisis institucional que se está viviendo en donde el problema pasa por una interna que se ocasionó entre Demichelis y los jugadores.

¿Cuándo se produjo el quiebre? Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, algo que no esperaban para nada, el entrenador tuvo una charla seria con los jugadores dentro del vestuario donde sólo estuvieron ellos entre las cuatro paredes debatiendo y discutiendo lo que sucedió en la cancha. En ese momento, el ex futbolista señaló a diversos jugadores como responsables y toda la buena relación que venían teniendo, se detonó.

A partir de ahí, más allá de las derrotas y las eliminaciones, el equipo comenzó a mostrar otra faceta: ya no se comprenden dentro del campo de juego, las indicaciones del entrenador brillan por su ausencia y como si fuera poco, cada vez que intentan mostrar en las cámaras que la relación no está quebrada, queda en evidencia que es un juego armado.

El 10 de agosto, tras ser eliminado de la Copa Libertadores y 10 días después de consagrarse en la Liga Profesional, la relación se rompió de par en par y a pesar de que quisieron mantenerlo en oculto, se destapó una olla de crisis y mala relación que se vive en el mundo River. La situación lejos de mejorar, día tras día empeora cada vez más y los últimos datos que se dieron a conocer fueron los más alarmantes.

Ya las últimas semanas fueron las peores. La relación entre Demichelis y los jugadores es peor de lo que se creía a tal punto de que ya no existe comunicación entre ellos. Incluso, la misma pasa a través de Javier Pinola, con quien todavía las cosas se encuentran de buena manera, debido a que es un ex jugador del plantel actual.

¿Cómo se llegó? Luego de aquella famosa charla en el vestuario que causó el revuelo, Demichelis se disculpó con los jugadores pero días más tarde, volvió a hablar mal de ellos con diversos periodistas, por lo cuales sus propios futbolistas se enteraron y lo manifestaron. En ese mismo momento, se quebró todo tipo de convivencia y pusieron como comunicador a Pinola, su ayudante de campo, para que oficie de intermediario.

Entre que ya no existe el diálogo entre el entrenador y los jugadores, ahora se le sumó una nueva frase del ex jugador de la Selección Argentina que golpeó de manera muy dura, otra vez, el vestuario del Millonario. Es que, entre líneas, Demichelis remarcó que “no podría recibir planteos de jugadores que no conocen Europa”, haciendo referencia a sus propios futbolistas que no cuentan con experiencia en las grandes ligas y aun así no encuentran su rendimiento ideal bajo las órdenes de él. Esta misma frase, le llegó a los players, que volvieron a marcarle la cruz como director técnico del club.

El domingo, River se enfrentó ante Banfield que se encuentra peleando para no descender a la Primera B Nacional, y el segundo tiempo del equipo de Núñez dio pena. Los pases iban afuera, los jugadores estaban perdidos y aun así, consiguieron un empate como resultado cuando tranquilamente lo podrían haber perdido. En el medio, Demichelis hizo cambios que luego no pudo explicar y para peor, los jugadores volvieron a mostrarse enojados por lo realizado.

Como si fuera poco, a la hora de hablar en conferencia de prensa, lanzó una polémica frase arrojándole una indirecta a Gallardo y entre otras cosas, lavándose las manos de lo que puede pasar el próximo fin de semana. “River no le gana a Boca en la Bombonera hace rato”, disparó.

Es que, claro, el domingo a las 14 horas se jugará el Superclásico y a esta altura es toda una incógnita lo que pasará con el futuro del esposo de Evangelina Anderson. Si gana, probablemente continúe en su puesto, pero si pierde, ya estaría manteniendo un pie afuera de Núñez y tendría los días contados de acá a fin de año.

Nadie puede disimular lo que está pasando en River, aunque quieran fomentar ser un club unido y pacífico. Luego del partido de Banfield, el departamento de prensa del Millonario, limitó algunas preguntas en conferencia para proteger al entrenador y que no se desboque con cosas que causen aún más una ruptura en el vestuario, después de declarar lo dicho sobre el Superclásico en la Bombonera.

Ahora, la última noticia que se dio a conocer es que en las próximas horas, van a proponer una reunión todos juntos, entre el entrenador y los jugadores, de cara al enfrentamiento contra Boca, porque seguir estirando la racha negativa en condición de visitante y encima con su máximo rival, sería un golpe totalmente bajo para el equipo. Incluso, uno de los focos a debatir será dejar de lado las diferencias, a lo sumo por esta semana.