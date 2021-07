¡Vamos "Huevo"! La emocionante historia detrás de la remera de Acuña durante los festejos

Mientras todo el plantel argentino celebraba con descontrol el haberse consagrado campeón de América ante Brasil y en el Maracaná, fueron pocos los que se percataron de que el único jugador de la Selección que se había cambiado la camiseta fue nada más y nada menos que Marcos "Huevo" Acuña.

En efecto, el jugador lució una remera blanca, con una mariposa naranja y el nombre Luz. Y así, mientras muchos pensaron que se trataba de un mensaje interno familiar, lo cierto es que el "Huevo" acompañó con es gesto a Fabián De Ciria, uno de sus amigos, quien perdió a su hija Luz hace dos meses.

Se trata del fotógrafo oficial de Racing, según consignó Juan Roleri, pianista y fanático de La Academia. "Les cuento algo realmente hermoso: el "Huevo" Acuña fue el único que tenía otra remera, una remera con una mariposa y el nombre Luz. Luz era la hijita del fotógrafo de Racing, Fabi de Ciria, que falleció hace sólo dos meses. Crack adentro y fuera de la cancha".

El fotógrafo vio con emoción el mensaje del "Huevo" y publicó en su cuenta de Instagram: "Qué te puedo decir, amigo; si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón".