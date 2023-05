Versiones cruzadas, tirones de oreja y un adiós anunciado: Messi fue sancionado y se va del PSG

El 10 de agosto del año 2021 no fue un día más para el mundo del fútbol. Aquella jornada, Lionel Messi dejaba atrás 21 años y 17 temporadas en el Barcelona para unirse a las filas del París Saint Germain (PSG), lo que generó una revolución en todo sentido; la ansiedad de los fans del conjunto francés fue tal que en pocos minutos se agotaron todas las camisetas, de todos los modelos y precios, que había preparado el club con el número “30”.

Casi dos años después, la realidad del campeón del mundo es otra: recibió una suspensión de dos semanas con prohibición para entrenarse y sin cobrar su sueldo debido a que se ausentó a uno de los entrenamientos del equipo parisino. Resulta que entre el domingo y el lunes, La Pulga viajó a Arabia Saudita sin autorización y desde su entorno afirman que ya no continuará en el PSG a partir del 30 de junio, cuando venza su contrato con el club.

De acuerdo con el entorno del capitán argentino, esta sanción es la gota que rebalsó el vaso de la discordia que se fue llenando con distintos tópicos desde que Messi llegó al club. El dueño de PSG, el jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi , decidió no renovarle su contrato porque a esta suspensión , se suman su alto salario, la eliminación prematura del máximo objetivo del club, la Champions League y las flojas performance del equipo plagado de estrellas.

La medida de no contar con sus servicios para la próxima temporada fue tomada después de que el PSG cayera por 3 a 1 con el Lorient el último fin de semana, que hizo estallar a hinchas y directivos, provocando que los dos días libres que el técnico Christophe Galtier (domingo y lunes, Día del Trabajo) le iba a otorgar al plantel se redujeran a uno, ya que este lunes todos debían volver a los entrenamientos.

Messi iba aprovechar esos dos días libres para saldar en Riad, a 6.000 kilómetros de París, un compromiso comercial que tenía pendiente desde que terminó el Mundial de Qatar, en su condición de embajador del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita. Pero al reducirse a 24 horas ya los tiempos no le daban, por lo que no recibió la autorización a esa solicitud que hizo ante las autoridades de la institución parisina y el propio Galtier para ausentarse del país.

Sin embargo, Messi viajó igual, disfrutó de la estadía en la capital árabe, visitó hasta un zoológico con sus hijos y su esposa, Antonela Rocuzzo, cumplió con su compromiso comercial y volvió a París. Con este escándalo instalado, desde el entorno del delantero advirtieron que la decisión de no renovar con el PSG ya había sido tomada hace un mes y verían con buenos ojos retornar a Barcelona, algo que está muy lejos de concretarse.

Fabrizio Romano, periodista italiano, escribió en su cuenta de Twitter que "Messi dejará el Paris Saint-Germain al final de la temporada. Ya no hay dudas al respecto. Detrás de escena, ahora se sabe que el padre de Leo, Jorge, le comunicó la decisión al PSG hace ya un mes debido al proyecto. Fue el punto de ruptura final". Además salió a la luz que Messi había postergado en ese viaje comercial en dos oportunidades y que ya tenía el visto bueno del club

El club presidido por Joan Laporta atraviesa serias dificultades económicas como para poder engordar su masa salarial y cumplir con el "fair play" financiero que exige la Liga española, además de no haberse resuelto aun el denominado "caso Negreira", que no es ni más ni menos que un aparente favoritismo que habría tenido el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) español para con Barcelona en algunos partidos.

Si eso se comprueba podrían caberle duras sanciones. Pese a esto, Barcelona está a un punto de consagrarse campeón de La Liga, aunque todos estos entuertos judiciales y económicos hacen que su futuro institucional y deportivo no aparezca muy venturoso de cara a la temporada que se iniciará en el segundo semestre de este año. Y esto se sigue manifestando justamente de manera casi cotidiana, puesto que hoy mismo el área futbolística de la entidad "blaugrana" sufrió otro duro golpe al informar su director deportivo desde hace dos años, Mateu Alemany, que dejará esa función el próximo 30 de junio.

El ejecutivo de 60 años ve con nitidez las dificultades que muchos avizoran para los tiempos por venir en Barcelona, en los que por estas razones justamente no tendría lugar Messi aunque sea lo que más quiere en este momento. Por eso hoy por hoy su futuro en el fútbol de clubes es más incierto que nunca, ya que el quiere seguir jugando en Europa un tiempo más y por el momento la única oferta concreta está en la Major Soccer League estadounidense, desde donde el propietario de Inter Miami, el célebre ex futbolista inglés David Beckham viajó la semana pasada hasta París para saludar a "Lío" y anticipar a los medios que su franquicia está "trabajando intensamente" para contar con sus servicios.

Por eso, aunque nadie lo dice, la otra chance para Messi en suelo europeo, donde sería recibido seguramente con más amabilidad, sería el Manchester City de su padre futbolístico, Josep Guardiola, y uno de sus socios en el Mundial qatarí, Julián Álvarez. El City Group, dueño de los "Citizens", es precisamente propiedad de capitales de Arabia Saudita, donde Messi estuvo este fin de semana largo. Por lo pronto, Messi ya comenzó a cumplir la sanción que durará los próximos 15 días, tiempo que aprovechará para analizar tranquilo que será de su futuro, aunque lo tenga que hacer lejos de uno de sus mayores afectos: la pelota.