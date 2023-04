“Vienen a casa para venderle droga”: la terrible denuncia de la novia de Brian Fernández

Desde hace años, la salud de Brian Fernández, genera terror en el mundo del fútbol. El ex futbolista de Racing y de Colón es adicto a las drogas y no ha podido superar esa adicción. De hecho, tras las continuas ausencias a los entrenamientos y la rescisión de muchísimos contratos, el delantero tuvo una recaída en los últimos días y debió dejar de formar parte del equipo que dirige Néstor Gorosito en Santa Fe. En ese contexto y desesperada, Araceli Fessi, la novia del talentoso futbolista, pidió ayuda y contó qué estado atraviesa el joven.

Lo primero que dijo en la entrevista fue: “Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”.

Y agregó sobre los cuidados que intentaron darle al delantero de 28 años que debió ser internado varias veces desde 2019 en adelante: “Por ejemplo ahora este mes, me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado. Es a voluntad”.

En tanto, Araceli explicó sobre el dolor que sienten todos los que lo quieren: “Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Cuando me toco judicializarlo, me tocó hacerlo sola. Con respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. Él necesita conciencia y voluntad”.

En ese punto, explicó todas las razones por las que se animó a romper el silencio y a brindar una entrevista para hablar sobre las adicciones de su pareja: “Yo sé todo. Hoy me animó a hablar, pero ha pasado de todo. Hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población”.

Y contó las duras situaciones que debió atravesar: “Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa para venderle droga. Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad”.

Y finalizó sobre lo que vivió en los últimos años de su relación con Fernández, quien se hundió en su adicción a la cocaína: “Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante”.