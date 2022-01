¿Vuelve a ser gratis? Por qué se terminó Fútbol para Todos y las claves de su regreso

En enero de 2017, en medio de una conferencia de prensa en la que abundaron las cuestiones políticas, el por entonces presidente, Mauricio Macri, sellaba la muerte definitiva del Fútbol Para Todos. "El fútbol está en una crisis terminal, tal vez peor de la que recibimos en el país y veo que los dirigentes en vez de encarar el tema y ponerlo sobre la mesa, siguen tratando de encontrar un atajo, un parche, y no toman las cosas con la suficiente seriedad”, había dicho por entonces.

El programa era dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública, se dedicaba a la transmisión de partidos de fútbol de forma gratuita en todo el territorio nacional y había sido creado en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a cambio de 600 millones de pesos , una oferta que el por entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, no se animó a rechazar.

Si bien durante su campaña electoral hacia la presidencia, Macri había prometido continuar con el fútbol gratis, su sociedad con el Grupo Clarín hizo que incumplira una de sus tantas promesas más reiteradas. En varias entrevistas televisivas, el ahora ex presidente afirmó que iba a seguir con el FPT "pero sin política", en alusión al uso que hizo de ese programa el anterior gobierno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero en enero de 2017, Macri confirmó: "A pedido de ellos (por los dirigentes del fútbol nacional) y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más en el programa Fútbol para Todos. Hace seis meses que lo tienen claro, así que espero que hayan previsto como van a seguir a partir de febrero porque nosotros no vamos a participar más. Además reitero que no hay excepciones para nadie”.

Cabe recordar que en julio de 2016, la mayor parte de los dirigentes de la AFA le había enviado una carta al Gobierno en la que anunciaba la intención de romper el contrato del Fútbol Para Todos por el que recibía por entonces $ 1.800 millones al año (unos US$ 120 millones). Y el Gobierno de Macri había respondido que estaba dispuesto a romperlo.

Esto se debió a que el deseo de Macri siempre fue sacarse de encima al Fútbol para Todos, ya que no quería seguir aportando fondos al programa y tampoco que se le cobrara a la gente un abono adicional. Macri tampoco quería que Hugo Moyano o Marcelo Tinelli se hicieran cargo de la AFA y su candidato siempre fue Armando Pérez, ex presidente de Belgrano de Córdoba durante una década y quien se transformó en el titular de la Comisión Normalizadora.

Finalmente, el viernes 24 de febrero de 2017 se llevó a cabo, con una agobiante demora de dos horas, una Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el fin de aprobar el nuevo estatuto enviado por la FIFA, la creación de la Superliga, acordar la recisión del contrato con Fútbol Para Todos (FPT) y elegir la fecha en la que se decidiría al nuevo presidente de la AFA.

Fue Armando Pérez, por entonces presidente de la Comisión Normalizadora, quien abrió la Asamblea que, al comenzar el debate, solo estaban 70 de los 72 miembros. Faltaban los directivos de Independiente y Talleres de Córdoba, quienes llegaron un poco más tarde. En aquel momento, lo primero que se aprobó fue la recisión con el contrato de Fútbol Para Todos tras 8 años de emisiones gratuitas por canales de aire

En aquella época, ingresaron a la AFA 390 millones de pesos de parte del Estado para romper el contrato que estaba vigente hasta 2019. Con el apoyo de 68 asambleístas, se aprobó la rescisión del FPT. Durante la Asamblea extraordinaria, los dirigentes de AFA aprobaron durante la tarde en Ezeiza por amplia mayoría el Estatuto en general para la Superliga de Primera División. Hubo 68 votos afirmativos y sólo dos abstenciones.

Sin embargo, el 25 de febrero de 2021, el presidente Alberto Fernández a través de Twitter confirmó el regreso del Fútbol para Todos con el nombre de Fútbol ATP transmitiendo 2 partidos por fecha de la Copa de la Liga Profesional y del campeonato de Primera División de la Liga Profesional. Y días atrás, precisamente el 20 de enero de este 2022, el senador Oscar Parrilli presentó su proyecto para la reanudación del programa.

Esta decisión se dio dos días después de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior sobre la fusión entre Fox (una de las empresas del fútbol pago) y ESPN. Cabe recordar que en los últimos 12 meses, la AFA rechazó una oferta de TeleCentro para quedarse con el 50% del pack fútbol. En total, a las castigadas arcas del ente rector del fútbol local iban a llegar unos 55 millones de dólares en cuatro años (2021-2025).

La iniciativa de Parrilli, mano derecha de la vicepresidenta Cristina, busca que se transmitan los principales partidos de fútbol de la Primera División a través de la televisión abierta. "Estamos poniendo en vigencia un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 77, que establece que pueden ser declarados de interés cultural determinados eventos deportivos", detalló el senador.

El proyecto, que ya cuenta con la firma del resto de los legisladores del Frente de Todos, propone declarar de “interés general” el fútbol para que el Estado garantice en todo el territorio nacional “el derecho al acceso libre” a los partidos “en su calidad de bienes culturales”. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio ya advirtieron que se opondrán a la vuelta del Fútbol para Todos al considerar que su predecesor fue un "malgasto de plata injustificable".

Luis Naidenoff, senador nacional de la UCR por Formosa, rechazó este lunes en CNN Radio la idea del gobierno de proponer un debate sobre el regreso del Fútbol para Todos y expresó: “Me esperaba cualquier proyecto menos una iniciativa de estas características por el contexto que está atravesando la Argentina. Estamos en tiempo de descuento con una negociación con el FMI, una inflación que golpea muy fuerte y los indicadores de pobreza. Viven en un microclima”.

En diálogo con el programa La Mañana de CNN, resaltó que "es peligrosa la no reacción del gobierno", advirtió que existe "una subestimación” a este problema y recordó que “el gobierno es un frente que logró un propósito electoral, pero el liderazgo político no está en la Casa Rosada y suceden estas cosas. Es un proyecto que tiene que ver con el núcleo que administra el Senado”.

Mientras tanto, el proceso de desinversión entre Fox y Disney (ESPN) podría llegar a durar un año con la posibilidad de prorrogarse por seis meses más. En ese tiempo, Disney deberá garantizar la transmisión gratuita de dos partidos por fecha, uno de ellos debe ser de Boca o River. La iniciativa presentada proyecta transmitir por TV abierta “el 30%” de los encuentros de los 14 partidos por fin de semana.