Vuelven los 30 equipos a la Primera División: anularán un descenso y pondrán tres ascensos

Sobre la marcha, y a un sólo paso para que esté todo definido en el fútbol argentino en cuanto a los ascensos y descensos de Primera al Nacional B, Claudio "Chiqui" Tapia volverá a salirse con la suya y en plena competencia, buscará modificar el reglamento una vez más. Es que, mientras los equipos pelean con uñas y dientes para poder quedarse en la máxima categoría y otros para poder subir, el presidente decidió que dará un giro de 180° y lo programado será frenado en las próximas horas.

No es la primera vez que sucede en este torneo. Es que hace tan sólo cuatro meses atrás, una de estas movidas de cambio apareció en acción y se modificó sobre la marcha el tema descensos en la Copa de la Liga. En su momento, la idea era que tres equipos dejaran la máxima categoría, uno a través de la tabla general y dos por los promedios sumados en los últimos años, pero finalmente todo aquello cambió y solamente dos equipos dejarían la Primera División.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Dejarían… porque todo parece indicar que el reglamento cambiará otra vez en las próximas horas. El mayor problema de esta decisión es que los motivos y las razones son nulas, por lo cual no se entiende ni se sabe, hasta ahora, por qué Tapia quiere volver a modificar las normativas que parecían o que tendrían que respetarse hasta el final.

No queda mucho tiempo para más porque los ascensos a la Primera División se comenzarían a definir dentro de, nada más ni nada menos, que en dos días. ¿Cómo está programado? Por ahora, la idea principal era que haya un ascenso por el campeón del torneo, que se define entre Almirante Brown e Independiente de Rivadavia y el segundo equipo en subir, lo haría a través de jugar un reducido que empieza desde octavos de final. Por su parte, así como en teoría serían dos equipos para ascender, habría tres para descender de los cuales dos ya son confirmados: Villa Dálmine y Flandria.

Pero todo lo programado quedará desdibujado. Para ir por partes, si en principio iban a ser tres descensos de la Primera División al Nacional B, pasaron a ser dos y ahora quedará efectivo que será entonces un solo equipo. Es decir, se anulará el descenso de la tabla anual y sólo quedará el que es por promedios, que ya se llevó a cabo y finalmente quien dejó de formar parte de la máxima categoría fue Arsenal.

Ahora, la idea sería que el próximo torneo, que será Liga Profesional, esté compuesto por 30 equipos, es decir, dos más de los que hay hasta ahora. Para que eso suceda, debería quedar firme un solo descenso y a la par, tres ascensos, uno más del que estaba programado. ¿Cómo lo harán? Ya está todo calculado.

El domingo 29 de octubre se enfrentarán Almirante Brown contra Independiente de Rivadavia para definir el primer ascenso. Pero, Tapia pondrá un stop de inmediato y determinará que ambos equipos pasarán a jugar en Primera y el sentido de aquel partido –que se disputará dentro de tres días- será únicamente para conocer al campeón del torneo.

Ya teniendo en cuenta aquellos dos ascensos, el tercer equipo lo conseguirá a través del reducido que se juega en la Primera Nacional, que empieza a partir de una ronda de octavos de final. ¿Quiénes lo integran? San Martín de Tucumán vs Riestra; Chacarita vs Temperley; Agropecuario vs Ferro; Quilmes vs Gimnasia; Deportivo Maipú vs San Martín de San Juan; Estudiantes de Río Cuarto vs Mitre de Santiago del Estero y Atlético Rafaela vs Defensores de Belgrano.

Los cambios que implementaría Chiqui Tapia