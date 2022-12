"¿Y ahora contra Messi?": la insólita reacción de Mbappe y la final soñada de la "Pulga"

Pase lo que pase el domingo, lo cierto es que la final contra Francia promete ser una auténtica joyita deportiva. Será la primera vez que Lionel Messi y Kylian Mbappé se enfrenten en la cancha, después de convertirse en compañeros en el París Saint Germain. La insólita reacción del francés cuando le preguntaron por el duelo con nuestro capitán y la final soñada de la "Pulga".

Fiel a su estilo -y pese a las sanciones que la FIFA le aplicó por negarse a hablar con los medios durante el Mundial- Mbappé esquivó a la prensa después de la victoria ante Marruecos que le brindó a la selección francesa el pase a la final. Sin embargo, la apurada pregunta de una de las cronistas apostadas en el estadio generó una pícara reacción por parte del delantero.

"¿Y ahora contra Messi?", llegó a preguntarle a las apuradas la periodista. El delantero no titubeó y, si bien optó por mantener el silencio, le regaló una genuina cara de sorpresa al arquear su mirada, con la que dio a entender que el mano a mano con la "Pulga" representa un desafío deportivo. Tal vez, el más importante que se le presentó durante todo el mundial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el conjunto francés fue sancionado por la FIFA, después de que su capitán se negara a realizar declaraciones ante los medios, contempladas en el reglamento de la Federación. Pese a la advertencia que recibió después del debut en Qatar, el Mbappé mantuvo su posición al finalizar el segundo encuentro, incluso pese a que había sido elegido como el mejor jugador del partido por el Grupo D.

"Quería expresarme en público. Sé que hubo bastantes preguntas sobre por qué no hablaba. Para todos los periodistas que están ahí, no fue nada personal contra ellos, ni contra la gente. Es simplemente que todavía tengo esa necesidad de concentrarme en el torneo y cuando quiero concentrarme en algo, tengo que hacerlo al cien por ciento y no gastar energía en otras cosas. Por eso, no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal", reconoció la semana pasada, en su primera conferencia de prensa.

En la misma rueda, el futbolista reconoció: "Por supuesto que este Mundial es una obsesión, es la competencia de mis sueños y tengo la oportunidad de jugarla. He construido mi temporada en base a esta competición física y mentalmente. Quería llegar preparado y, de momento, me va bien; pero aún estamos lejos del objetivo que hemos marcado y que yo mismo me he marcado, que es ganar".

Finalmente, se le dio. Francia llegó a la final y Mbappé está a un solo paso de levantar la copa. Pero, del otro lado, sabe que se enfrenta nada más y nada menos que a la Scaloneta, con Messi a la cabeza. Y, pese a que fueron muchos los argentinos que preferían disputar el último partido primero contra Inglaterra y luego contra Marruecos, lo cierto es que la final soñada de la "Pulga" es la que tendrá lugar el próximo domingo.

En octubre de este año, cuando faltaban sólo 35 días para el inicio del Mundial, Messi brindó una larga entrevista en la que habló de las expectativas que tenía de cara a la copa del mundo y analizó a los por entonces grandes candidatos. "Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, los candidatos, pero no siempre fue así. Y un Mundial es muy difícil", advirtió en su momento.

"Se tienen que dar muchísimas cosas para ser campeón. Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros y si no estamos bien, hay muchas que estarán mejor", reconoció el capitán.

¿Cuáles eran las selecciones a las que Messi les tenía más respeto antes del inicio del mundial? "Hoy en día, los candidatos son los grandes seleccionados como Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra y España", detalló.

"Si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son los grandes candidatos para este Mundial. Y, de los dos, me quedo con los franceses, ya que más allá de haber quedado afuera en la última Eurocopa, tiene unos jugadores impresionantes como mi compañero en el PSG, Kylian Mbappé, y una idea de juego muy clara", reconoció.