¿Y para cuándo el Pollo Vignolo? El Ogro Fabbiani le pidió disculpas a Scaloni: "Errar es humano"

La Selección Argentina está atravesando un presente ejemplar que se fue edificando a partir de la coronación de la Copa América en Brasil, allá por el 10 de julio de 2021. Aquella consagración de la Copa América le puso fin a la racha de 28 años sin títulos para la Albiceleste y el fútbol por fin pudo saldar la deuda con uno de sus máximos exponentes: Lionel Messi.

Hoy la famosa Scaloneta está a punto de jugar su segunda final del mundo en 8 años y le devolvió, no solo la identidad, sino la alegría al pueblo argentino. Pero el comienzo de Lionel Scaloni como DT del seleccionado argentino estuvo lleno de obstáculos y, claro está, de injustificadas críticas. A los ya conocidos cuestionamientos de parte de periodistas como Mariano Closs, Sebastián Vignolo o Martín Liberman, por nombrar algunos, se le sumó los murmullos de ex futbolistas como Oscar Ruggeri, Sebastián Domínguez y el protagonista de esta nota: Cristian "El Ogro" Fabbiani. Todos ellos miraban de reojo que un técnico sin experiencia tomara el fierro caliente que era la Selección.

Recordemos que cuando Claudio "Chiqui" Tapia eligió a Scaloni como DT de la Albiceleste, lo hizo luego del escandaloso mundial de Rusia 2018. La Argentina venía de quedar eliminada por el vigente campeón Francia y bajo un manto de peleas, internas y cruces en el vestuario entre los futbolistas y Jorge Sampaoli, quien duró lo que un suspiro a cargo del timón del barco. “La vamos a pasar mal en la Copa América porque no veo una idea de juego”, había dicho el Ogro en ESPN después de conocerse que Juan Foyth había quedado afuera de la lista de la selección argentina para afrontar aquella Copa América en Brasil.

La Argentina venía de haber logrado el tercer puesto en la Copa América de 2019 y las dudas eran más que las certezas. “Me encantan los jugadores, pero después... Tenés que tener un técnico. No lo tiene. No lo veo capacitado. De acá a 10 años cuando agarre de vuelta a la Selección, capaz, pero no lo veo. Es algo que miro desde afuera. Lo hablé con mucha gente y lo comparte, pero no lo dice”, había dicho el ex River y Newell´s. Lo cierto es que el tiempo pasó, la Scaloneta arrancó y Fabbiani fue el primer, tal vez de muchos, que decidió hacer un mea culpa y pedirle disculpas al actual técnico del seleccionado argentino. "Equivocarse es humano y yo cometí uno de tantos", dijo el ex futbolista.

Fabbiani publicó una suerte de carta abierta a través de sus redes sociales y le pidió directamente disculpas a Scaloni. “Yo siempre critiqué a la gente que me juzgaba sin conocerme....por eso quiero pedir disculpas públicamente por mis dichos sobre el actual técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Demostró y demuestra ser un ejemplo al mando del seleccionado, impartiendo con claridad y eficiencia su técnica, haciendo oídos sordos a los que muchas veces desconfiaron de su capacidad a la hora de dirigir”, escribió el Ogro y le pidió al resto seguir su ejemplo y "dejar los prejuicios de lado y copiar el buen trabajo que hace” el santafesino.

Por último, se encargó de remarcar que perder la final no opacará en absoluto lo hecho por Scaloni. "El fútbol, como tantas cosas, debe progresar y debemos permitirnos abrir la cabeza a nuevas propuestas, por algo (Claudio, presidente de la AFA) Tapia lo eligió dándole su voto de confianza para que se haga cargo de la Selección y no le erró. No importa el resultado del domingo, el trabajo que viene forjando desde hace tiempo dio sus frutos y hoy todos celebramos gracias a ello. Si Maradona se equivocó todos podemos hacerlo. Los resultados mandan. Vamos Selección”, sentenció en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 121 mil seguidores.