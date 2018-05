A sacar cuentas: si la Argentina sale campeón en Rusia embolsará US$ 82.5 millones

La Selección local cuenta actualmente con el patrocinio oficial de 10 empresas que aportan una suma de US$ 20 millones. Este año además gastarán en total unos US$ 6 millones en activaciones y promociones.

La Selección Argentina ya se encuentra en la cuenta regresiva rumbo al campeonato del Mundo que se disputará en Rusia 2018. Pero no sólo se disputa la copa que todos quieren levantar: también están en juego al menos unos US$ 82,5 millones que recaudará el campeón en concepto de premios, acciones de marketing y pauta publicitaria.

La Selección local cuenta actualmente con el patrocinio oficial de 10 empresas, entre las que se encuentran Adidas, Coca Cola, Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros, Mostaza, Nissan, Fargo e YPF, que aportan una suma de US$ 20 millones, es decir unos US$ 2 millones cada una por año. Este año además gastarán en total unos US$ 6 millones en activaciones y promociones.

A menos de un mes del mundial la Argentina pone en juego US$ 82.5 millones en sponsors.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua y Prevención Salud, aportarán individualmente unos US$ 1,5 millones. De esta manera, el patrocinio total al equipo argentino asciende a US$ 9 millones, según explica Leo Morales, de Economía Deportiva, un sitio dedicado a esa temática.

Estos contratos de patrocinio se renuevan cada cuatro años. Las firmas ofrecen una suerte de plus si el equipo de Jorge Sampaoli llegara a la semifinal del Mundial.

Este año, los premios de la FIFA se incrementaron 22% sobre la cifra que se entregó en Brasil 2014, llegando a los US$ 700 millones a repartir para las 32 selecciones participantes.

El premio para la selección ganadora será de US$ 38 millones.

Sólo por participar, Argentina se llevará US$ 9,5 millones y se llevaría casi US$ 20 si el total de premios se repartiera equitativamente. A ello habría que sumarle unos US$ 38 millones que es lo que se lleva el campeón del mundo. En 2014, por ser subcampeón en Brasil 2014, se llevó US$ 25 millones.

En esta ocasión, el equipo subcampeón se llevará US$ 28 millones y el tercero US$ 23 millones.

La vidriera de la Selección

Según la agencia Euroaméricas Sport Marketing, el total de la recaudación publicitaria de las selecciones latinoamericanas que participaron del Mundial de Brasil 2014 (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y Ecuador) alcanzó los US$ 180 millones. Aunque Argentina se ubica primera, en esa ocasión embolsó al menos unos US$ 30 millones.

En 2014, la Argentina recaudó US$ 30 millones en publicidad.

Además de que los costos de pauta se incrementaron, todo lo que tiene que ver con promociones o acciones de marketing ahora está en manos de Torneos & Competencias, que liberó la posibilidad de que cualquier marca pueda realizar una acción, sólo con pagar un royaltie. Según Economía Deportiva, cada una de estas acciones parten de los US$ 500.000.

Según un estudio de Mindshare Argentina, agencia de medios del grupo WPP, luego del mundial de Brasil 2014, en las categorías de mayor inversión, la ecuación varía de acuerdo al momento de la campaña. Al observar el mes previo al Mundial, se destacan las marcas de Comunicaciones y Artículos para el hogar, mientras que una vez iniciado el certamen los sectores que mayores niveles de actividad registraron fueron Alimentación, Bebidas (con o sin alcohol) y Medios.

A su vez, Hernán Bernachia, titular de Branding, empresa de merchandising, destaca que en torno a un mundial de fútbol se producen consumos adicionales. Así se verán afectados la compra de televisores, de comida, bebidas, indumentaria deportiva y merchandising, entre otros.