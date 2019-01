Cooperativas distribuidoras están en contra del aumento de luz: ¿se viene una rebelión?

En las últimas horas se expresó en contra de la suba del precio el presidente de la Cooperativa Eléctrica Neuquina y adelantó que hasta no se le podría llegar a pagar a CAMMESA.

La suba del precio de la luz que será de más del 50% este año impacta en todos los bolsillos, pero por primera vez desde las empresas encargadas de las distribución de la energía se pronunciaron en contra la medida.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica neuquina CALF, Carlos Ciapponi, criticó los nuevos incrementos en el costo de energía anunciados por el Gobierno y la decisión de eliminar subsidios al sector distribución de electricidad, al tiempo que adelantó que no abonará a CAMMESA el aumento mayorista porque “no estamos en condiciones de trasladar ese ajuste al usuario final”.

Mientras otras distribuidoras eléctricas evalúan tomar la misma decisión, Ciapponi aseguró que planteará el tema el miércoles en la próxima reunión de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Argentina, que nuclea a más de 240 distribuidoras y brinda servicio a más de 4 millones de hogares.

El titular de una de las distribuidoras de energía se quejó por las subas de las tarifas.

En ese sentido, Ciapponi aseguró que no descarta una "rebelión" por parte de las cooperativas en contra de la quita de la “tarifa social” al sector de distribución de electricidad.

El titular de la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia explicó que “son muchos los usuarios que registran consumos de más de 500/600 kilovatios, que hoy ya pagan entre 8.000 y 10.000 pesos por mes, y con un aumento adicional de 55% que impulsó el Gobierno, se va a hacer realmente complicado de afrontar”, remarcó.

Además del aumento habrá recortes en subsidios.

En cuanto a la realidad del sector, detalló que el costo de la energía históricamente representó poco más de 30% en el presupuesto de la cooperativa, y ahora está cerca del 70%; más los impuestos y tributos que se aplican en las facturas.

La CALF se expidió en desacuerdo con esta fase de la política aplicada en material energética por el gobierno de Mauricio Macri, y ya lo hizo saber a través de una presentación judicial para que se reduzca la carga tributaria. “El servicio eléctrico es considerado un servicio esencial, y Hacienda debe fijar una alícuota de IVA diferencial. Por ejemplo, el pan y la leche pagan 10,5% de IVA. Sin embargo, el usuario de electricidad paga un 21%, y un comercio o una pyme paga el 27%", afirmó.

Lopetegui quedó a cargo de la política energética después de la saluda de Iguacel.

"En los últimos tres años, se pagó un aumento por encima de cualquier recomposición salarial, y debió aplicarse el IVA como servicio esencial, y no que los comercios y las pymes tengan que pagar hasta un 27%”, agregó "Nosotros vamos a decir la verdad, a informar lo que pasa, no como otros que prefieren quedarse callados, no decir nada", sostuvo Ciapponi.