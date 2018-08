Crisis de confianza: economistas dicen que "no hay luz al final del túnel"

Los especialistas hacen hincapié en que el Gobierno debe dar muestras de previsibildad y no usar herramientas que ya no funcionan para contener al dólar y a la inflación.

Desde mediados de abril el dólar no da tregua, la inflación no se detiene, el equilibrio financiero local se descalibra y todo ello generó una gran bola que puso en jaque el rumbo económico argentino.

En una jornada donde la divisa estadounidense aumentó por séptimo día consecutivo, perforando el techo de los $ 32 en algunos bancos porteños, la crisis cambiaria y económica se hace cada vez más palpable.

El análisis sobre si el dólar responde a efectos externo o internos ya quedó demodé, luego de visibilizarse que ninguna de las herramientas a las que apuesta el Gobierno pueden ponerle un freno a la moneda verde.

"En lo que resta del año la situación va a estar igual de complicada que ahora, no se ve la luz al final del túnel", sentencia el analista financiero Christian Buteler en conversación con BigBang. "Desde marzo-abril que entramos en una caída constante. Siempre hay algún motivo por el cual preocuparse: Turquía, Brasil, la Bolsa, el riesgo país...".

Lo cierto es que el Banco Central, el organismo en el que el Gobierno depositó la confianza para desarrollar una política monetaria ya utilizó todo tipo de herramientas para frenar esta escalada. Suba de tasas, venta de dólar futuro, aumento de los encajes bancarios, subastas de deuda, subasta de reservas y desarme de Lebacs, entre otros. Nada de ello parece alcanzar.

La caída de las monedas emergentes golpearon al peso argentino.

"Para una corrección siempre hay chances, pero no se puede pretender usar las mismas herramientas y tener un resultado distinto", explica Buteler. "En el Gobierno hay preocupación por la situación, pero obviamente no están pudiendo encontrar la vuelta", admite.

Para Marina Dal Poggetto economista de Eco Go, el Banco Central está cambiando la estrategia. "Hoy al dólar lo están dejando correr mientras se enfoca en el programa financiero. Hoy las dudas son sobre este programa y la verdad es que no hay reservas suficientes como para bajar el dólar si no despejas esas dudas", dijo en una entrevista radial en Continental. "En simultáneo están negociando un acuerdo con más dinero que despeje las dudas", dijo con respecto a un posible anuncio del Gobierno.

Desde que se firmó el acuerdo del FMI se perdieron US$ 5.712 millones

Sucede que desde el 24 de abril, día que marcó la vuelta al Fondo Monetario Internacional con el acceso a un crédito stand-by por US$ 50.000 millones, hasta hoy se generaron pérdidas de reservas muy agresivas que alcanzan, según el Central unos US$ 5.712 millones.

La demanda de dólares es muy alta y la oferta no aparece con lo cual hay más pesos en el mercado. La economía está buscando un equilibrio que no está.

"Hoy hay un loop complicado entre la política, lo financiero y la economía", dice Dal Poggetto. Mientras la economía no se estabiliza, la tasa de interés tampoco; pero la tasa intenta evitar que el dólar sea mas alto. Al mismo tiempo se suman a los ruidos locales sumado a la saga de los cuadernos glorias, e internacionales con la lira turca y el real, que hacen que la política tampoco estabilice".

Reservas y tipo de cambio.

Precisamente Diego Martínez Burzaco de MB inversiones, da cuenta que cuanto más pasa el tiempo sin un anuncio contundente que cambie las expectativas más difícil es revertir la situación actual. "Hay un shock de desconfianza sobre bonos y acciones y la inacción del Gobierno sobre esto es preocupantes. También hay ciertos rumores falsos de salvataje y eso produce expectativas que al no cumplirse hacen que el golpe sea mas fuerte", explica.

Todos los analista coinciden en que si no se plantea un Presupuesto 2019 previsible no va a haber una una tranquilidad cambiaria y sin eso tampoco se puede pensar en bajar en la inflación o revertir la recesión económica.

"Una recesión pega en el desempleo y desacelera la cuestión tributaria que impacta en las metas fiscales. Es necesario generar la sensación que el gobierno tiene todo bajo control, o mostrar algún cambio en el Gabinete y eso hoy no se percibe", concluye Martínez Burzaco.

Buteler por su parte anticipa que "vamos a seguir con una volatibilidad como la actual, la inflación en 35 para fin de año". Por otro lado, se encuentra el riesgo país en 700 puntos. "El mercado se encuentra cerrado en el tema de bonos, lo que lleva al riesgo país a lo más alto del año".

El Gobierno estaría buscando una solución para dar tranquilidad cambiaria.

Mientras tanto, según sostiene el diario cercano al oficialismo La Nación, el Gobierno está "trabajando en todos los frentes" para lograr un anuncio económico que lleve tranquilidad a los mercados.