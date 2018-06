¿Cuánto dinero ganó la Selección Argentina al pasar a octavos de final?

El equipo albiceleste se jugó hoy su continuidad en el mundial de fútbol, pero también se jugó una bolsa que podría alcanzar los US$ 82,5 millones si llega a ser finalista.

La Selección Argentina vivió hoy un momentos decisivo al enfrentarse frente a Nigeria. Luego de triunfar dos a uno, se ganó un pase a octavos en el Mundial de Rusia de 2018. Pero no sólo se dirimió su desempeño profesional, sino una gran bolsa de dinero que alcanza al menos unos US$ 82,5 millones en concepto de premios, acciones de marketing y pauta publicitaria.

Sin embargo aún le falta bastante para acceder a esa gran suma. Hasta ahora, sólo por participar Argentina ya se lleva US$ 8 millones.

Hoy con su pase a octavos de final, la albiceleste sumó US$ 4 millones más, alcanzando la nada despreciable cifra de US$ 12 millones.

Este año la FIFA ofrece un total de US$ 700 millones.

Sucede que este año, los premios de la FIFA se incrementaron 22% sobre la cifra que se entregó en Brasil 2014, llegando a los US$ 700 millones a repartir para las 32 selecciones participantes.

Este incremento posibilitará que, sí todo sigue "viento en popa" y la Selección llega a cuartos, sumará otros US$ 4 millones.

A ello habría que sumarle unos US$ 38 millones que es lo que se lleva el campeón del mundo. En 2014, por ser subcampeón en Brasil 2014, se llevó US$ 25 millones.

En esta ocasión, el equipo subcampeón se llevará US$ 28 millones y el tercero US$ 23 millones.

La bolsa adicional

La Selección local cuenta actualmente con el patrocinio oficial de 10 empresas, entre las que se encuentran Adidas, Coca Cola, Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros, Mostaza, Nissan, Fargo e YPF, que aportan una suma de US$ 20 millones, es decir unos US$ 2 millones cada una por año. Este año además gastarán en total unos US$ 6 millones en activaciones y promociones.

Cada sponsor suma US$ 2 millones anuales.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua y Prevención Salud, aportarán individualmente unos US$ 1,5 millones. De esta manera, el patrocinio total al equipo argentino asciende a US$ 9 millones.

Estos contratos de patrocinio se renuevan cada cuatro años. Las firmas ofrecen una suerte de plus si el equipo de Jorge Sampaoli llegara a la semifinal del Mundial.