Dólar: por segunda vez en la semana el Central intervino para evitar que siga bajando

Compró U$S 40 millones, que se suman a los U$S 20 millones que adquirió ayer. Es para que la divisa aumente por encima de la banda inferior de flotación dispuesta por el Banco Central.

Por segunda vez en la semana, el Banco Central debió intervenir para estabilizar el dólar entre las bandas de flotación dispuestas para controlar la divisa estadounidense. Se compraron U$S 40 millones para levantar el precio, que cayó por debajo de las banda inferior y estuvo en $37,15.

La intervención del Central fue esta mañana, en una compra por U$S 40 millones, con el objetivo de levantar el precio en el mercado, donde operó por debajo de la banda inferior, establecida en $37,379. Ayer ya habían comprado U$S 20 millones. El Central tiene un máximo diario para comprar, establecido en U$S 50 millones, por lo que hoy se acercó al límite.

El Central intervino ayer y hoy.

Así y todo, la entidad que comanda Guido Sandleris no había logrado este mediodía estabilizar al billete verde entre las dos bandas de flotación, debido a que en el mercado minorista cotizaba cerca de los $38.

El precio promedio al que compró fue de $37,09, mientras que ayer compró a un valor de $37,305, por lo que inyectó poco más de 746 millones de pesos al mercado.

Se trata de las primeras intervenciones desde que el Central dispuso las bandas de flotación, como parte de la política monetaria impulsada por Sandleris luego de la salida de Luis “Toto” Caputo de la entidad, tras el nuevo acuerdo con el FMI, a fines de septiembre pasado. Desde entonces, el dólar se mantuvo estable, con algunos saltos, aunque desde hace dos semanas se mantiene a la baja.

De hecho, en los últimos días cerró por debajo de la banda inferior y muy alejada del techo superior dispuesto por el Central en $48,37.