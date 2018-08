Dólar sin freno: para analistas, la falta de precisiones del Presidente disparó la desconfianza

La disparada del dólar a $34.50, luego de que Mauricio Macri intentará generar un shock de confianza al anunciar un acuerdo con el FMI para "adelantar" fondos destinados al presupuesto del año que viene, puso un manto de dudas y temor sobre la posibilidad de calmar a los mercados y estabilizar la economía local.

En tan sólo un día la moneda estadounidense se elevó más de $2 y no hubo subasta del Banco Central que pudiera apaciguarla.

Este mediodía, el Banco Central subastó y vendió un total de US$ 300 millones, lo que dejó al descubierto la desconfianza de la demanda, que días atrás no mostró un interés tan fuerte como el de hoy. Sin embargo, después de ello la moneda se disparó.

Es así que ni las herramientas ya probadas como la suba de tasas, venta de dólar futuro, aumento de los encajes bancarios entre otros; o un nuevo acuerdo con el FMI alcanzan para tomar las riendas cambiarias y las esperanzas de enderezar la economía se desvanecen.

El Central intentó frenar el dólar subastando US$ 300 millones.

"Este adelanto del FMI era la línea que tenía que trabajar el Gobierno, aunque un poco tarde. Deben mostrar los números del programa financiero, porque un anuncio sin detalles deja muy expuesto a la Argentina" decía el economista director de Estudio EcoGo, Federico Furiase en una entrevista en Radio Led.

Además indicó que Argentina, aún con los fondos del FMI, "no cierra la brecha financiera y tiene que salir a buscar plata a los mercados. Debería priorizar que el BCRA no venda reservas porque se vienen los vencimientos de deuda en dólares", sentenció.

Por su parte, el analista Martín Vauthier indicó que "estamos en un punto donde importan los flujos y no los stocks. El mercado no va a correr a un país que tiene acceso al financiamiento a tasas razonables. Si sabe que sólo tiene un stock limitado de dólares y no sabe para que los va a usar, no hay acuerdo o adelanto que la frene", indicó.

"Y por esto es tan importante priorizar en forma urgente la baja en el riesgo país. Si la Argentina muestra que puede acceder a dólares cuando lo desee, el mercado por si sólo va a aflojar. Caso contrario, las intervenciones diarias sólo son oportunidades para comprar barato", sostuvo.

Los especialistas hacen hincapié en la necesidad de no seguir vendiendo reservas. La prueba más fehaciente está en que hoy se liquidaron US$ 300 millones y no sólo no se apaciguó el dólar, sino que se disparó.

Por su parte el economista Mariano Kestelboim fue tajante "la única forma de que el dólar frene ahora es con algún funcionario del FMI confirmando el acuerdo con detalles".

Miguel Boggiano director de Carta Financiera es un poco más optimista. "Hoy fue un día de pánico en el que el BCRA probablemente haya dejado de vender al comprobar que vendiendo U$S 300 millones no lograba nada. Estos son los días típicos que marcan "techos intermedios". Parece improbable que haya terminado toda la devaluación. Pero podemos ver un descanso", dijo a través de su cuenta de Twitter.

"Es importante que actuemos con responsabilidad. La situación en materia cambiaria y de confianza es crítica, pero esto está lejos de ser 2001. El sistema financiero no está dolarizado y los vencimientos en dólares son muy bajos como para pensar en un default", concluyó Vauthier.