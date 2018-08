Economistas recomienden la vuelta de las retenciones para aprovechar el efecto de la devaluación

"Las retenciones son casi un hecho", habría sostenido una fuente gubernamental con respecto a las medidas que Mauricio Macri podría tomar en las próximas horas en pos de apaciguar la crisis cambiaria. Sin embargo, según consigna el diario El cronista otros rumores indican que esta medida es materia de debate.

Los analistas coinciden en que una vuelta a las retenciones sería la única medida para que se liquiden exportaciones y así equilibrar la balanza comercial.

Buscan liquidar exportaciones a través de la suspensión de las retenciones.

Esta decisión se está pensando en momentos donde el dólar cerró el mes a $ 37,40, acumulando en estos 30 días una apreciación del 33 por ciento.

El ex ministro de Economía, José Luis Machinea indicó que "tiene que haber retenciones al campo y a los exportadores en general; ahí hay que reducir por un periodo de tiempo, después volverán los reintegros y se eliminarán de vuelta", dijo en una entrevista al canal La Nación+. Por otro lado agregó que se debe postergar por un año la baja al impuesto a las ganancias.

De esta manera, según Machinea volvería la obligación de liquidar exportaciones. "Las medidas a tomar son excepcionales porque en una crisis hay que tomarlas para regenerar la confianza de los mercados y de la gente", sostuvo.

2. Retenciones a cuenta de ganancias empujaría a un blanqueo importante en agro-alimentos que, en el mercado interno, trabaja mucho en negro. Las provincias deberían encontrar caminos para recaudar más inmobiliario. Si hay margen, insisto en subsidiar alimentos vía AUH. — Juan J. Llach (@llachjuan) 30 de agosto de 2018

Por su parte, el ex titular del Banco Nación Carlos Melconian también coincidió, en una entrevista en TN, en "que con este tipo de cambio habría que volver a hablar de retenciones: cuando hablábamos de 'Plan C' el dólar estaba 20 y pico, el tema era matar dos pájaros de un tiro, con un tipo de cambio que no te lleve tan arriba la inflación, pero estamos ante un conflicto y hay que pensar que con un dólar a 40, el campo incluso con retenciones va a ganar mucho más que hace una semana, así que habría que pensar en retenciones con una fecha de vencimiento".

Y advirtió. "Eso sí, el ajuste hay que hacerlo igual en el sector público del 2,7% al 1,3%, es una cosa que no me gusta, pero ayuda atemperar la demanda del dólar, ayuda con los precios, es un instrumento que dentro de un paquete sería una cosa a considerar".

El economista Federico Furiase ejemplificó que "con un dólar a $40 y poniendo retenciones del 34,5% al complejo sojero, se genera un ahorro fiscal del 1,3% del PBI en 2019, lo que permite llegar a déficit cero".

Según los analistas, las retenciones servirían para amortiguar el impacto de la inflación sobre un salario promedio que ya cayó 4,3 puntos porcentuales en términos reales.

El FMI también había propuesto una medida similar en el acuerdo firmado en junio, pero Macri y Etchevhere lo rechazaron.

Según consignó el periodista Ernesto Tenembaum, un economista con llegada al gobierno anticipó cuando el dólar tocó por primera vez los $30, "lo que el Gobierno necesita es un poco de duhaldismo. Nunca en la historia económica argentina un Gobierno devaluó fuerte y bajó retenciones al mismo tiempo. Solo es cuestión de hacer un cálculo sencillo. Hace dos meses el dólar estaba a $20. Ahora está a $30. Si se aplica una retención generalizada del 13% a todas las exportaciones, implicaría una recaudación extra de cerca de $250.000 millones. Se sobrecumpliría el acuerdo con el FMI. Los exportadores igual hubieran incrementado sus ingresos. Aplicar retenciones en medio de una devaluación brutal es una medida justa y necesaria. En cambio, recortar el gasto público provoca más recesión, menos recaudación y golpea fuertemente en el empleo. Las retenciones apenas recortan las ganancias de los beneficiados. La solución está ahí. Pero Macri tiene que atreverse a pensar distinto".

El gobierno analiza la vuelta al impuesto a las compras en el exterior.

Por su lado, Juan Llach consideró que "las retenciones castigan la producción y a la larga son regresivas. Si aún así se hace, que sea pago a cuenta de ganancias. Retenciones a cuenta de ganancias empujaría a un blanqueo importante en agro-alimentos que, en el mercado interno, trabaja mucho en negro", explicó "Hay que acelerar y hacer más equitativo el ajuste. Propongo un impuesto extra a las ganancias de las personas de altas rentas", agregó.

Según consigna El Cronista, en Casa Rosada también se está abordando la idea de implementar impuestos a los consumos en el exterior. Si bien en junio pasado a comienzos de la crisis cambiaria ya se había evaluado esta medida, en las últimas horas comenzó a tomar forma el interés en llevarla a cabo.