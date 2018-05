El BCRA volvió al dólar futuro después de no usarlo porque era una herramienta "kirchnerista"

Después de más de dos años de no participar de la operación de venta de dólar futuro, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió hoy a la venta de divisas mediante ese esquema.

Esa herramienta, vetada políticamente desde comienzos de la gestión de Cambiemos, se activó a media hora de que cerrarán los mercados.

En concreto se volcaron U$D 834 millones en la operación que tuvo como máximo en el tiempo el mes de julio por el cual se cerró con una divisa a $24,21. Sin embargo, el grueso estuvo en el que se operó a mayo, a $22,94, que representó más de U$D 400 millones.

En el Central hacía tiempo que querían volver a utilizar esta herramienta, sobre todo luego de la semana pasada. Los funcionarios del gobierno anterior fueron denunciados por usar esa herramientas en los últimos meses de mandato.

Es que el coletazo internacional en los países de la región se frenó, en gran medida, porque los bancos centrales apostaron fuerte para frenar la salida de dólares de la economía. "Cuando Estados Unidos se convierte en una aspiradora del dólar, los mercados a futuro son siempre una buena opción para morigerar el golpe", explican desde la entidad. Sin embargo, y como consecuencia de una postura política, se decretó que se encontraba prohibida. Hasta cuando ya no se pudo dejar más en el banco de suplentes.

En agosto de 2015, el entonces titular del BCRA, Alejandro Vanoli, comenzó a operar en el mercado a futuros para el que fijó el precio del dólar, a febrero del año siguiente en $10,6. Un par de meses después, en noviembre, replicó la misma operación pero por $10,8. La fecha era la misma. Sin embargo, en el mercado paralelo como también en las operaciones que se realizaban en la bolsa de Nueva York, el precio de la divisa se encontraba cerca de los $15 en una relación con el también denominado contado con liqui.

El ex ministro de Economía, uno de los que tendrá que afrontar el juicio oral por la maniobra.

Ante el escenario político que vaticinaba una victoria de Mauricio Macri, diputados nacionales de su espacio se presentaron en octubre una denuncia penal por perjuico de las arcas estatales. En total los contratos que se vendieron, y que compraron varios miembros del Gabinete actual, fueron por U$S 15 323 millones. Con la salida del cepo el 16 de diciembre de 2015, se calculó que se perderían unos $66.493 millones, que surge de la cotización al momento y la que se proyectó.

La ex presidenta y actual senadora al salir de declarar por primera vez en la causa.

Por dicha causa, elevada a juicio oral, tendrá que compadecer ante el banquillo por ejemplo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministros de Economía. Axel Kicillof. Desde sus respectivas defensas siempre esgrimieron que no se podía judicializar dicha política económica porque no había un delito.