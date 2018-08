El Banco Central vendió US$ 210 millones para contener la suba del dólar

El dólar se mantuvo en $31.40 según la cotización del Banco Nación en la primera jornada de la semana, donde el Banco Central salió a intervenir fuerte con una subasta de US$ 600 millones en dos tramos para evitar que la curva volviera a ascender.

Cotización Banco Nación.

Sin embargo, en el promedio de casas de cambio y bancos porteños, la cotización alcanzó $ 31,69 según la plataforma dolarhoy.

Cotización dólarhoy.

Para contener una pronunciada subida el Banco Central subastó por la mañana unos US$ 300 millones, de los cuales se adjudicaron US$ 100 millones y al no logra el efecto deseado volvió con una segunda subasta de igual monto este mediodía.

Allí se adjudicaron US$ 110 a un precio de corte de US$ 30,84 y a un mínimo de 30,80 pesos.

"La escasez de la oferta exigió la renovada presencia oficial para acotar parcialmente la suba de tipo de cambio mayorista", destacó el analista Gustavo Quintana.

Por su parte, el economista Christian Buteler sostuvo: "El dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando el dólar, mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar divisas para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo", indicó en Ambito.com.

La desconfianza local golpea fuertemente al peso.

Cabe destacar que la semana pasada, la divisa estadounidense acumuló una suba de 0,90 centavos, una de las más fuertes de las últimas semanas.

Mientras tanto, las monedas del mundo se recuperan y la Argentina no logra encontrar un punto de equilibrio, dado que la credibilidad en la economía pierde cada vez más adeptos.