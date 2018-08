El Central vendió US$ 200 millones pero no le alcanzó para frenar al dólar que tocó los 32 pesos

En la segunda jornada de la semana el dólar anota una suba de 60 centavos cerca del mediodía para colocarse en el nuevo precio récord de 32 pesos. Así acumula siete días de suba consecutiva. Finalmente, en el Banco Nación, que tiene la cotización más baja entre las entidades bancarias, cerró a $31,90.

Cotización Banco Nación.

Asimismo, según el promedio de casas de cambio y bancos porteños relevado por dólarhoy la moneda estadounidense tocó los 32,29 pesos.

Cotización promedio dólarhoy.

La demanda principalmente se explicó por la necesidad de cobertura típica de fin de mes, impulsando suba del tipo de cambio mayorista a niveles de $ 31 por unidad sólo en el arranque de la jornada.

Además, esta dolarización de carteras se da por la falta de credibilidad en el rumbo de la economía, donde el elevado gasto público, alta inflación y una recesión en la actividad aumentan el desconcierto.

Ante esta situación y la escaza demanda que no permitía que la moneda estadounidense cediera, el Banco Central de la República Argentina salió a subastar cerca del mediodía US$ 300 millones. Aunque sólo se adjudicaron US$ 100 millones a un precio promedio de corte de $31.2592, siendo el mínimo adjudicado de 31.2130 pesos.

Resultado de licitación de operaciones de venta de moneda extranjera en contado: pic.twitter.com/16Nqvftd4l — BCRA (@BancoCentral_AR) 28 de agosto de 2018

Según indicó el analista Gustavo Quintana, "después de la subasta del BCRA, los precios del dólar bajaron a $ 31,32 pero después volvieron a acomodarse arriba de los $ 31,40 por unidad".

Las monedas en el mundo.

Antes del cierre de la rueda de este martes el Central subastó otros US$ 300 millones, de los cuales se adjudicaron US$ 100 millones más a un corte de 31,4365, siendo el mínimo precio adjudicado de 31,4000 pesos.

Resultado de licitación de operaciones de venta de moneda extranjera en contado: pic.twitter.com/iceG6cgk28 — BCRA (@BancoCentral_AR) 28 de agosto de 2018

Mientras tanto, el dólar también acompaña la depreciación de monedas como el real brasileño (-9,05%) y la lira turca (-21,34%).

Pese a esta corrida cambiaria o turbulencia el gobierno parece no alertarse. Es así que el lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó "nos sentimos cómodos con el esquema de cambio flotante. El Banco Central es quien trabaja en el mercado de cambios a través de la política monetaria (…) y es quien decide acerca de cuán adecuado o no es el tipo de cambio también para sus objetivos de inflación y de estabilidad monetaria".