El dólar lo hizo: se venden menos pasajes hacia el exterior y creció la venta de los de cabotaje

La crisis cambiaria que se desató meses atrás y que llevó el dólar de $20 a principios de mayo a casi $29 esta semana provocó un fuerte cambio en el turismo durante junio. De acuerdo a un relevamiento, el mes pasado cayó un cuatro por ciento la cantidad de pasajeros en vuelos internacionales. Cómo golpea la devaluación a los argentinos que viajaron a Rusia para ver el Mundial y a quienes planifican viajes para los próximos meses.

Durante junio, viajaron en vuelos de cabotaje unos 959 mil pasajeros, de acuerdo al informe de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La cifra representa un siete por ciento más si se lo compara con el mismo mes de 2017. En cambio, la cantidad de pasajeros en vuelos internacionales cayó un cuatro por ciento de junio de 2017 a junio de 2018: de 1.086.000 pasajeros a 1.041.000.

Creció la cantidad de pasajeros en vuelos de cabotaje y cayeron los internacionales.

No se trata de un aspecto para nada menor. En las últimas horas, el Gobierno anunció que se eliminará la restricción de un piso en las tarifas de los vuelos internos, por lo que se espera una reducción en los valores de los pasajes en determinadas franjas horarias y rutas, lo que entusiasma a empresarios del sector que creen que habrá un incremento aún mayor en la cantidad de pasajeros dentro de país, una vez que rija la medida, que entrará en vigencia el 15 de agosto.

Lo cierto es que la fuerte suba del dólar registrada en los últimos dos meses también desalienta la compra de pasajes para viajar al exterior. A eso se le suma la posibilidad de un incremento en el impuesto a las compras con tarjeta fuera del país, que según había trascendido pasaría del 7 al 15 por ciento. La posición del Gobierno no quedó del todo clara: aunque el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había dicho que estaba en análisis la propuesta, ayer por la tarde dijo que no creían que “la solución a los problemas que tenemos sea subir impuestos”. Esa idea buscaba achicar el déficit por el turismo, que solo en 2017 trepó a poco más de U$S 10.600 millones.

Crecieron los pasajeros en vuelos internos un siete por ciento.

Hacia el exterior, las rutas con más pasajeros durante junio fueron desde Ezeiza hacia San Pablo (78.000), Madrid (76.000), Miami (72.000), Santiago de Chile (63.000) y Lima (61.000). Entre los vuelos de cabotaje, EANA no considera los vuelos que parten o arriban hacia Aeroparque o Ezeiza, por lo que las rutas con más pasajeros fueron de Córdoba a Mendoza; de Córdoba a Salta; de Córdoba a Neuquén; de Cómodoro Rivadavia a Córdoba y de Córdoba a Tucumán.

En el mercado interno, la “torta” se la reparten entre seis empresas. Aerolíneas Argentinas controló el 43 por ciento de los vuelos de cabotaje, Austral el 25 %, Latam el 17, Fly Bondi el 7, al igual que Andes, y Avianca el dos por ciento.

Así se reparten las aerolíneas el mercado en los vuelos de cabotaje.

¿TURISTAS PADECIENTES?

Mientras tanto, un sector que sufrió la “turbulencia” cambiaria de los últimos meses fue el turismo hacia el exterior. Cerca de 40 mil argentinos viajaron a Rusia a ver al seleccionado de Lionel Messi en el Mundial, y a pesar de que el equipo perdió el sábado ante Francia por octavos de final de la Copa del Mundo, aún quedaban poco más de 12 mil en ese país, según los datos del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia.

Lo cierto es que muchos planificaron el viaje con un dólar más de diez pesos más barato. Cuando se pusieron a la venta los tickets para la primera ronda, el 27 de septiembre pasado, la divisa costaba $17,77. Hoy, la cotización del Banco Nación abrió a $28,50. “Compramos dólares antes de venir, 15 o 20 días antes de que aumentara de $20 a $25”, contó a BigBang Carlos Gret, un argentino que todavía se encuentra en Moscú.

Por eso, la estrategia de miles de argentinos que viajaron a Rusia fue gastar con débito o en efectivo y no usar la tarjeta de crédito. De hecho, días atrás se viralizó un video en las redes sociales donde un grupo de argentinos que se encontraba en Moscú cantaba: “Que baje el dólar, la p… que lo parió”.

Pero la situación no sólo golpea a quienes la suba del dólar los agarró en pleno viaje. También les pegará y con fuerza a quienes compraron un pasaje meses atrás, con el dólar más cercano a los $20, y que no tienen más remedio que esperar que el mercado se estabilice y “cubrirse” comprando dólares de antemano para evitar el gasto con tarjeta de crédito en el exterior, ya que el precio que se abona en esos casos con el tipo de cambio al cierre del mes en curso y no del día en que se pasó la tarjeta.