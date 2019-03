No lo para nadie: el dólar cerró casi a $45 y la incertidumbre no se disipa

La pizarra del Banco Nación marcó un nuevo récord: el dólar cerró a $44.90, todavía en la zona de "no intervención" del Banco Central (que lo dejará fluir hasta los $53,80 en el mercado mayorista ) , pero ya un 3 por ciento más más alto que ayer.

En el segmento mayorista, la divisa trepó un 2,88% y finalizó a $43,87. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que el derrape de las monedas regionales "se alinearon hoy con los factores locales para generar una fuerte suba del dólar".

"Nuevos máximos históricos del dólar en el segmento mayorista, en una rueda que tuvo otra vez a la demanda como principal protagonista", detalló Quintana.

El analista de PR Corredores de Cambio explicó que el incremento en la cotización de la divisa también se debió a que hubo un principio de compensación y cierre de posiciones que vencen el viernes próximo "que alimentaron la corriente compradora y presionaron sobre los precios del contado".

Quintana resaltó además que el monto negociado en la rueda de hoy que alcanzó casi los US$ 852 millones "es el más alto del mes".

Para Macri, no pasa nada

La cifra, que impresiona a los ciudadanos, no parece preocuparle al presidente Mauricio Macri, quien hoy mismo, luego de inaugurar el Congreso de la Lengua en Córdoba, expresó: "En todas partes; hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Hoy tenemos una política monetaria seria; producimos casi la misma cantidad de dólares que necesitamos. Si el mundo se devalúa frente al dólar no quiere decir que, porque estemos más sólidos, no nos vamos a devaluar. Es la primera vez en décadas que la Argentina entró a una crisis con unas reglas y salió con las mismas".

"Hoy tenemos una política monetaria seria; con la entrada de la cosecha y con los dólares que nos envía el FMI tendremos una cuenta corriente equilibrada. Cuesta, cuesta más llegar a fin de mes, pero este es el camino; son las bases correctas", dijo el presidente, en diálogo con Cadena 3. Luego subrayó que "hacia adelante, la inflación va a ir bajando".

La divisa norteamericana cerró la octava jornada consecutiva con tendencia alcista; entre los motivos de la nueva suba se encuentra la debilidad argentina frente a un nuevo coletazo para los mercados emergentes. Sin ir muy lejo Brasil vio como el real se devaluó en un 1,74% frente al dólar. Para "intentar" contener la suba el Banco Central volvió a subir la tasa de las Leliq cuyo promedio luego de las dos licitaciones quedó en 68,290% casi 1.000 puntos básicos más que ayer.

El problema de fondo, de acuerdo a los pronósticos de varios analistas, es la falta de oferta. El 15 de abril, cuando el Tesoro comenzará con las ventas de U$D 60 millones diarios todavía queda lejos y las divisas por la cosecha se esperan recién que comiencen a llegar para la primera semana de abril por lo que todavía quedan algunos días de incertidumbre.