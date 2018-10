El metro cuadrado en Argentina subió un 60% en pesos y es uno de los más caros de la región

En abril de este año se dio a conocer que el metro cuadrado de las propiedades en la Capital Federal era el más elevado en los últimos 37 años. Pero a casi seis meses de aquel informe, otro revelamiento del CIF-UTDT -el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella- detalló que el metro cuadrado en Buenos Aires es, además, uno de los más caros en América Latina.

En alza. El precio actual del metro cuadrado está por superar el pico histórico, de 1981.

Según el informe, los inmuebles más baratos de la región están ubicados en Quito, Ecuador, cuyo metro cuadrado de departamento cuesta alrededor de 1.341 dólares, es decir, poco más de $48 mil. Le siguen Bogotá, Colombia, donde el metro cuadrado sale U$S 1.399 ($50.224), y Guadalajara, México, donde el m² tiene un valor de U$S 1.443, o sea, unos $51.803

Con respecto a nuestro país, Buenos Aires se ubica en el segundo lugar de la tabla con uno de los metros cuadrado más caros en Latinoamérica: unos 3.105 dólares ($111.445), solo superado por Santiago de Chile (U$S 3.272/ m²). De esta manera, los precios en los inmuebles en CABA aumentaron entre marzo y septiembre de 2018 1,5% en dólares y 60,6% en pesos.

La tabla del metro cuadrado más caro en cada país.

Esto, claro está, se debe a la fuerte inflación que viene azotando al país en este último tiempo. Sin ir más lejos, el INDEC difundirá este miércoles la inflación de septiembre que se ubicaría entre 5% y 7%, según proyecciones de consultoras privadas. De confirmarse esto, estaría próxima a la variación mensual más alta desde 2002, tras el aumento del 6,7% de abril de 2016.

A la izquierda el porcentaje del aumento en dólares y a la derecha el porcentaje teniendo en cuenta la moneda local.

Pero si se tiene en cuenta la devaluación del peso argentino, dónde el dólar superó la línea de los $40 y actualmente cotiza en $35,90, sumado al salario mínimo en Chile y en Argentina, al argentino promedio le va a costar mucho más comprar un metro cuadrado que a un chileno.

El salario mínimo en el país vecino es de 288 000 pesos chilenos, es decir, aproximadamente 430 dólares. Mientras que en Argentina el salario mínimo ronda los 10.700 pesos, algo así como 298 dólares según la volátil cotización de cada día. Ante esto, la Argentina lideraría la tabla.

Por otro lado, el mayor aumento medido en dólares se ve en la ciudad de Panamá (5%), mientras que el mayor aumento registrado basándose en la moneda local es de Argentina producto de la devaluación del peso. Por ejemplo, además de Buenos Aires donde la suba fie del 60,6%, en Rosario se registró un aumento del 55,8% y en Córdoba fue del 50,5%.

El mayor impacto que produjo el incremento en los valores se lo suma el elevado costo de la construcción en dólares. A fines de 2017, en el país el metro cuadrado costaba U$S 2.750, mientras que en febrero pasado rondaba los U$S 1.600 y los U$S 3.402, dependiendo el barrio de la Ciudad que se analice: Palermo, por ejemplo, es mucho más caro que Constitución.

El precio actual del metro cuadrado superó el pico histórico, de 1981.

El objetivo del relevamiento del CIF-UTDT fue dar a conocer el precio de los inmuebles de los barrios como Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hizo a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web pertenecientes a la firma Navent, entre otros.