En medio de las crisis por el dólar, cuando al presidente del BCRA le enseñaron a "ocultar la verdad"

Volvió a circular un video en el que Sturzenegger cuenta los consejos que le dio Durán Barba durante una campaña. "No propongas nada y no expliques nada", las claves del asesor político.

A raíz de la nueva suba de la moneda estadounidense, que volvió a saltar hasta llegar a $ 21,52 en el mercado minorista y a $ 21,18 en el mayorista, con una suba de un 5% en la semana, volvió a circular en las redes sociales un video de Federico Sturzenegger –presidente del Banco Central- donde revela los consejos que Jaime Durán Barba le dio durante la campaña de 2013.

Si bien el video se dio a conocer allá por el 2015, el nuevo récord impuesto por el dólar –que cerró la primera jornada hábil de mayo a $21,45- con una suba de 0,65 centavos con respecto al viernes pasado y la intervención de último minuto del Banco Central vendiendo unos US$ 250 millones, provocó que este clip de tan solo un minuto se viralizara una vez más.

En el video, Sturzenegger explica que el ecuatoriano le sugirió cuatro pasos a tener en cuenta durante su primer debate. “Tenía que ir a un debate el año pasado con otras dos personas y era uno de mis primeros debates, así que tuve una reunión de coaching con nuestro asesor político que es Jaime Durán Barba”, señala Sturzenegger en inglés.

Y continuó: “La primera es que no propongas nada ¿Qué no proponga nada, que estás diciendo? Me preparé 35 años para ir al Congreso a proponer cosas. ´No, la gente no está particularmente preocupada por esas cosas; así que no pierdas tu tiempo, eso no es relevante para la gente´”, le habría dicho el asesor político del presidente Mauricio Macri.

Cotización del Banco Nación.

Siempre según los dichos del líder del Banco Central, la segunda propuesta consistía en no explicar nada. “Si vos explicás qué es la inflación, vas a tener que explicar que la emisión monetaria genera inflación, que entonces debería reducirse la emisión, y que si entonces haces eso tendrías que hacer un ajuste fiscal, y que si haces una ajuste fiscal entonces la gente va a perder su trabajo y eso es lo que no queremos que digas", indicó Sturzenegger.

Jaime Durán Barba, el asesor estrella de Mauricio Macri.

En ese momento, agregó que Durán Barba le dijo que "cuando seas gobierno hacé lo que vos creas, pero no lo digas ahora en medio del debate”. De esta manera, el ecuatoriano, según señaló el economista años atrás, le dijo: “Solo di que están mintiendo con la inflación, o decí cualquier cosa, hablá de tus hijos", fue la respuesta que obtuvo al final del asesor estrella de Macri. Y mal, por ahora, no le fue.