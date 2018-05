Un martes clave para el Gobierno por el vencimiento de Lebacs: ¿qué puede pasar?

Vencen Lebacs por $ 645.000 millones, una cifra que asusta al Gobierno, si se considera que gran parte de ese caudal de dinero se podría volcarse a la compra de dólares, lo cual dispararía fuertemente el valor de la moneda.

A pesar de las predicciones, dos son los posibles escenarios. Por un lado, los tenedores podrían querer hacerse del capital e intereses o contrariamente tomar nuevas Lebacs a treinta días. Dos también son las posibles consecuencias.

A modo de ejemplo, por cada $ 24.000 millones que no se renueven, se generaría una demanda adicional de US$ 1.000 millones. De concretarse un escenario de ese tipo se produciría una suba sideral que podría comerse gran parte de las reservas del Central, que según el último informe del organismo llegan a US$ 57.016 millones.

Sin embargo, lo que lleva cierta tranquilidad al mercado es que un 60% de los tenedores de Lebac son instituciones financieras y empresas públicas las cuales se prevé que mantengan sus tenencias. El restante 40 % se encuentran colocados en empresas privadas, que podrían actuar igual. De ese total sólo un 5% está en manos de inversores extranjeros, lo cual representa unos $ 32.250 millones, según detalló el Banco Central (BCRA).

Sturzenegger prevé que el 80% de las lebacs se renovarán.

Es así que el BCRA estima que entre un 80 y 85 por ciento de los tenedores renovaran sus Lebacs. Por otro lado, mañana si la predicción del Central se mantiene finalmente no pasaría nada en este decisivo "M15"

"Hay un escenario de desconfianza e incertidumbre que hemos vivido muchas veces en Argentina, es una tormenta cambiaria que tenemos que resolver, costará algunas reservas", indicó el economista Luis Palma Cané.

"Es de esperar que esto se resuelva porque si el dólar se dispara, en Argentina devaluación significa aumento de precios", agregó.En ese contexto, sostuvo que, "si bien lo que aparece en la superficie es un tema de inestabilidad cambiaria, el origen es el excesivo gasto público, que provoca un déficit que hay que financiarlo con toma de deuda externa", dijo en referencia al reciente pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional.

El viernes pasado, la lebac con vencimiento el 21 de junio subió +430 p.b. a 46,89% (TNA) y la lebac a noviembre subió a 42,0% (TNA). pic.twitter.com/ERUrt0zFyn — Allaria Ledesma (@allarialedesma) 14 de mayo de 2018

El organismo que preside Federico Sturzenegger pagará el martes la misma tasa con la que hoy operó el mercado secundario, la cual se encuentra en torno al 45 por ciento.

La previa

Este lunes, la demanda de dólares se hizo sentir fuerte, dado que muchos inversores especularon con presionar la suba de esa moneda para que el Central toque hacia arriba las tasas, y finalmente estos inversores redirijan su capital hacia ese mercado.

La demanda de dólares presionó sobre el cambio perforando el techo de los $ 25.

Así es como la primera jornada de la semana arrancó con la moneda estadounidense $ 1.80 por arriba del cierre del último viernes perforando el techo de los 25 pesos.

Aquí justamente fue cuando comenzó a intervenir el Central, que quiso fijarle un límite de 25 pesos al dólar, saliendo a vender agresivamente unos $ 5.000 millones.

Sin embargo, el dólar se ubicó en torno al $ 25,30 según el Banco Nación. "La depreciación del tipo de cambio le daría un poco más de combustible a la inflación, cuanto antes se normalice la cosa el daño estaría más acotado", sostuvo por su parte el economista Daniel Artana. Y agregó: "En esta discusión sobre el Fondo no hay retorno. El Gobierno no puede retroceder porque si esa montaña de dólares que iba a venir no viene es un problema. La urgencia es para tener tiempo de normalizar la economía antes de 2019", consideró.

Si bien el Central podría "bancarse" este M15, las expectativas están puestas también en que se corte la sangría cambiaria, porque de seguir, la presión sobre las reservas se incrementaría.