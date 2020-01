Cómo saltar el cepo y comprar dólares en forma legal a un 5 % menos que el turista

Hecha la ley, hecha la trampa. El impuesto al dólar, el famoso recargo de un 30%, tiene formas de evitarse. No solamente existe la chance de ir hacia el mercado paralelo sino que también se puede acceder, de forma legal, al denominado dólar bolsa cuya cotización al cierre de esta nota se encuentra $78,58.

El primer paso es comunicarse con un agente de bolsa para poder gestionar una cuenta comitente. Otra variante es abrir la cuenta comitente directamente en el banco, una práctica habitual en la mayor parte de las entidades. Una vez que se abrió, el trámite se hace prácticamente de forma automática, el paso siguiente es transferir pesos a esa cuenta desde una cuenta corriente o caja de ahorro.

Una vez que se tiene los pesos en el sistema lo que hay que hacer es comprar un bono soberano en dólares. El más utilizado es el Bonar 2024 (AY24D); al hacerlo (todo de forma online o por operación telefónica en algunas bancos) se debe poner “contado inmediato” cuando se decida el tiempo de liquidación (cuando se canjea el bono por el dinero). Los bonos son la forma en la que el Estado solicita dinero a los privados; cada uno tiene una fecha de vencimiento para su pago total y desde el momento de la emisión empieza a pagar intereses.

Una vez que se realizó la compra del bono ahora toca venderlo en el mismo mercado. Una vez que se da el ok para venderlo en el mercado local los dólares equivalentes al valor del mismo. Finalizada la venta la persona tiene en su cuenta de bolsa los dólares correspondientes. Sin embargo no puede disponerlos de forma inmediata. Es que desde octubre del año pasado, mediante la Resolución 810/2019 la Comisión Nacional de Valores obligó a los bancos y agentes de bolsa a que todos los dólares que se compren en el mercado como consecuencia de la compra y venta de títulos públicos deben quedar anclados durante cinco días hábiles antes de poder disponer de esos fondos.

Una vez que pasa ese tiempo, simplemente los transferís a tu caja de ahorro o cuenta corriente en dólares para tenerlos en el banco o retirarlos por ventanilla.

Una operación sin cepo

El dólar bolsa no se encuentra alcanzado por el cepo de US$ 200 mensuales que estableció el ex presidente Mauricio Macri y que mantuvo el actual mandatario, Alberto Fernández. No obstante ello en la Ley de Emergencia que sancionó el Congreso el año pasado en uno de los apartados se le daba la potestad al Banco Central (BCRA) de regular todo tipo de operaciones vinculadas a la compra y venta de moneda extranjera en cualquier tipo de formato, pero esta modalidad no está alcanzada.