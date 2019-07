De Taylor Swift a Lionel Messi: quiénes son las celebridades mejor pagas del mundo

Para la sorpresa de muchos, la personalidad mejor paga del mundo este año no es un deportista. Forbes elaboró un listado con las 100 celebridades mejor pagas y para ser parte de esta nómica hubo que facturar durante todo este año unos 37,5 millones de dólares.

El listado lo cierra la reconocida cantante canadiense Celine Dion con dicha suma, pero desde BigBang nos vamos a centrar en los primeros 10, entre los cuales se encuentra el capitán del Barcelona, Lionel Messi, el único argentino en la lista elaborada por la reconocida revista.

Forbes estimó las ganancias basándose en los impuestos de junio de 2018 a junio de 2019, antes de deducir los honorarios para gerentes, según datos de Nielsen, de la publicación Pollstar, de la base de datos de películas IMDB y de entrevistas con expertos de la industria y las celebridades. Para entrar esta vez, el último de la lista tuvo que ganar un 7% más que el año pasado.

El primer lugar fue para la cantante Taylor Swift. La también actriz estadounidense de 29 años escaló a la cima con una ganancia de 185 millones de dólares. Además, volvió a encabezar la lista, como lo había hecho en 2016 después de sus exitosos disco y tour "1989".

Esta vez su tour "Reputation" (en 2018) fue el de mayor recaudación en la historia de los Estados Unidos, con USD 266,1 millones. Con solo 21 años, Kylie Jenner –nombrada este año como la multimillonaria más joven del mundo por Forbes– ocupó el segundo lugar con un estimado de US$170 millones gracias a negocio online de sets labiales y su compañía de cosméticos.

El tercero en la nómina es nada menos que Kanye West, el rapero, cantante, compositor, productor discográfico, diseñador estadounidense y marido de Kim Kardashian. El músico facturó 240 millones de dólares, pero no por sus discos. La mayor parte de sus ingresos de West provienen de su línea de zapatillas Yeezy, en asociación con Adidas, por la que recibe un 15%.

En el cuarto puesto aparece el capitán de la Selección Argentina, quien no sólo es considerado el mejor jugador del planeta, sino que también ya había sido nombrado el deportista mejor pago del mundo por Forbes. El rosarino tuvo ganancias por 127 millones de dólares en 365 días. De esa suma, U$S 92 millones fueron gracias a su salario y premios.

A La Pulga le siguen el cantante británico Ed Sheeran (U$S 110 millones), Cristiano Ronaldo (U$S 109 millones) y Neymar (U$S 105 millones). Al final de la lista de los “10”, está la banda estadounidense The Eagles (U$S 100 millones) y el Dr. Phil McGraw (U$S 95 millones), dueño de uno de los programas de entrevistas más vistos en la televisión estadounidense.